Inițiativa de introducere a monedei euro digitale face parte dintr-un proces mai amplu de adaptare la noile realități economice și deschide o dezbatere amplă privind impactul asupra economiei, sistemului financiar și cetățenilor. Deciziile luate în acest domeniu ar putea influența pe termen lung cadrul economic european, legislația și protecția libertăților individuale.

Pe 21 aprilie, între orele 11:00–13:00, în Parlamentul European de la Bruxelles, va avea loc un panel dedicat profesioniștilor din domeniul juridic și economic, găzduit de europarlamentarul Gheorghe Piperea, din grupul European Conservatives and Reformists. Evenimentul va analiza implicațiile juridice, economice și sociale ale monedei digitale europene.

Conferința va reuni europarlamentari din mai multe state membre ale Uniunii Europene, reprezentanți ai instituțiilor europene, ai sectorului bancar și financiar, specialiști în drept financiar-bancar din comunitatea Juridice.ro, analiști economici din România și Europa, precum și experți în protecția datelor și drepturi digitale, inclusiv din partea European Banking Federation, European Data Protection Supervisor și European Digital Rights.

În ceea ce privește implicațiile, creșterea trasabilității plăților digitale ar putea contribui la combaterea evaziunii fiscale, dar ar putea influența și relația dintre stat și cetățean, în special în zona supravegherii financiare.

Deși Banca Centrală Europeană susține că viitorul sistem va respecta standarde ridicate de confidențialitate, rămân deschise dezbaterile privind riscurile legate de securitatea cibernetică și protecția drepturilor fundamentale.

Pentru România, care nu este încă parte a zonei euro, introducerea euro digital ridică o serie de întrebări strategice. Participarea indirectă la ecosistemul financiar digital european ar putea accelera integrarea în piața financiară și modernizarea infrastructurii de plăți, însă ar putea exercita și presiuni suplimentare asupra politicii monetare naționale și a sectorului bancar local.

Studiul de caz al României evidențiază atât oportunități importante, precum creșterea incluziunii financiare și reducerea costurilor de tranzacționare, cât și riscuri, inclusiv nivelul scăzut de alfabetizare digitală în anumite segmente ale populației și expunerea acestora la fraude cibernetice.

Dezbaterea va oferi un cadru de dialog între legiuitori europeni, printre care europarlamentarii Gheorghe Piperea, Giovanni Crosseto (Italia), coordonator adjunct al Grupului ECR în Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare, Bogdan Rzońca (Polonia) și Stephen Bartulica (Croația), raportor din umbră pentru dosarul euro digital, alături de reprezentanți ai parlamentelor naționale.

Discuțiile vor fi completate de experți în politici publice și drepturi digitale, precum Sebastian Kneidinger (Epicenter.works) și Brendan Van Alsenoy, șef de unitate în cadrul European Data Protection Supervisor, dar și de reprezentanți ai sectorului financiar și bancar din România, inclusiv analistul Irina Chițu.

Dimensiunea juridică, economică și mediatică a dezbaterii va fi reflectată prin participarea unor voci din presa de specialitate și din mediul juridic, precum avocata Alina Matei (Juridice.ro), alături de contribuții din zona academică și din sectorul financiar privat, care vor completa analiza impactului economic și instituțional al proiectului euro digital.

