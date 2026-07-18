În contextul implementării Regulamentului privind proiectarea ecologică a produselor sustenabile, Comisia Europeană a lansat pagina web dedicată pașaportului digital al produsului (DPP). Platforma centralizează informații, orientări și actualizări privind această inițiativă, menită să sporească transparența produselor și să sprijine economia circulară și respectarea legislației UE.

Comisia Europeană a lansat noua pagină web a pașaportului digital al produsului care oferă operatorilor economici, autorităților publice, consumatorilor și altor părți interesate o sursă centrală de informații cu privire la una dintre inițiativele-cheie care sprijină tranziția Europei către informații mai transparente despre produse.

Dezvoltat ca parte a punerii în aplicare a Regulamentului privind proiectarea ecologică a produselor sustenabile (ESPR), DPP va face ca informațiile importante despre produs să fie mai accesibile pe parcursul întregului ciclu de viață al unui produs. Noua pagină web explică modul în care va funcționa DPP, ce înseamnă pentru diferite grupuri de părți interesate și cum va progresa punerea în aplicare în toate sectoarele de produse.

Pagina a fost concepută ca punct de intrare pentru toți cei interesați de DPP. Vizitatorii site-ului pot găsi:

o introducere în DPP și obiectivele sale;

explicații privind modul în care funcționează DPP pe parcursul întregului ciclu de viață al unui produs;

informații specifice adaptate operatorilor economici, consumatorilor, autorităților publice și altor actori din lanțul valoric care se vor extinde în cursul punerii în aplicare;

cele mai recente știri și actualizări de implementare;

știri despre webinarii și evenimente trecute și viitoare;

întrebări frecvente;

orientări și documente justificative.

Pe măsură ce punerea în aplicare progresează, pagina de destinație va continua să se extindă cu noi orientări, actualizări legislative, resurse tehnice, seminare online și informații specifice fiecărui sector.

DPP este conceput pentru a îmbunătăți transparența de-a lungul lanțurilor valorice prin furnizarea de informații despre produse în format digital. În funcție de grupa de produse, un DPP poate include informații precum:

compoziția produsului;

informații privind circularitatea;

impactul asupra mediului;

utilizare și întreținere;

informații privind siguranța;

orientări privind sfârșitul ciclului de viață;

conformitatea cu reglementările.

Sporirea accesibilității acestor informații va contribui la îmbunătățirea schimbului de informații, va sprijini luarea unor decizii de cumpărare în cunoștință de cauză, va facilita repararea și reciclarea și va contribui la respectarea legislației UE.

DPP va fi introdus treptat prin intermediul legislației specifice produselor din cadrul ESPR sau prin intermediul legislației sectoriale. Punerea în aplicare va începe cu anumite tipuri de baterii (inclusiv bateriile industriale, bateriile pentru mijloacele de transport ușoare și bateriile pentru vehiculele electrice), preconizându-se că în timp vor urma și alte grupe de produse, inclusiv îmbrăcămintea textilă, fierul și oțelul și produsele pentru construcții.

Informațiile disponibile în cadrul fiecărui DPP vor depinde de cerințele legislative relevante pentru fiecare grupă de produse.

Pagina web a DPP va evolua odată cu punerea în aplicare a cadrului DPP, oferind părților interesate informații, orientări și resurse actualizate pe măsură ce sunt introduse noi grupe de produse.

Fie că sunteți o întreprindere care se pregătește pentru cerințele viitoare, o autoritate publică care sprijină punerea în aplicare, un consumator interesat de informații mai transparente despre produs sau un alt actor de-a lungul lanțului valoric, pagina de destinație oferă un singur loc pentru a rămâne informat.

Vizitați AICI pagina web a pașaportului digital al produsului.