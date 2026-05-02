Cotațiile petrolului au coborât vizibil la finalul săptămânii, pe fondul apariției unor semnale diplomatice dinspre Teheran. Iranul a înaintat o propunere actualizată de pace către mediatori din Pakistan, în încercarea de a relua dialogul cu Statele Unite și de a reduce tensiunile din regiune.

Oficialii pakistanezi au confirmat că documentul a fost deja transmis părții americane, într-un moment în care negocierile sunt fragile, iar transportul de petrol continuă să fie afectat de restricțiile din Strâmtoarea Ormuz – o arteră esențială pentru aprovizionarea globală cu energie.

Reacția pieței nu a întârziat. Petrolul american a pierdut aproximativ 3%, închizând la 101,94 dolari pe baril, în timp ce referința internațională Brent a scăzut cu aproape 2%, până la 108,17 dolari pe baril.

În ciuda acestor evoluții, președintele american Donald Trump a transmis că nu este mulțumit de oferta venită din partea Iranului, semnalând că discuțiile sunt încă într-un punct critic.

Situația este complicată și de presiunile interne din Statele Unite. Liderul de la Casa Albă se apropie de termenul limită de 60 de zile prevăzut de legislația privind puterile de război, fiind obligat fie să obțină acordul Congresului pentru continuarea acțiunilor militare, fie să retragă trupele.

Administrația americană susține însă că armistițiul stabilit în urmă cu trei săptămâni ar fi pus capăt ostilităților, ceea ce ar elimina obligația de a solicita aprobarea legislativului. Argumentul invocat este că, după acordul din 7 aprilie, nu au mai existat confruntări directe între forțele SUA și Iran.

În paralel cu reacțiile din piață, liderii din industria energetică trag un semnal de alarmă. Directorul general al Exxon Mobil, Darren Woods, susține că actualele cotații nu reflectă pe deplin efectele perturbărilor majore de aprovizionare generate de conflict și de blocajele din Strâmtoarea Ormuz.

”Este evident că, având în vedere perturbarea fără precedent a ofertei globale de petrol și gaze, piața nu a văzut încă întregul impact. Vor urma creșteri dacă strâmtoarea rămâne închisă”, a declarat șeful Exxon.

Potrivit acestuia, piața a fost temporar „protejată” de livrările aflate deja în tranzit și de utilizarea rezervelor strategice și comerciale. Însă aceste resurse sunt limitate și se vor epuiza treptat, ceea ce va amplifica presiunea asupra prețurilor.

Evoluțiile recente confirmă o volatilitate ridicată pe piața petrolului. Cotațiile cresc rapid în momentele în care apar temeri legate de escaladarea conflictului și scad la fel de repede atunci când apar semnale de negociere sau posibile acorduri.

Această dinamică face ca piața să fie dificil de anticipat, iar investitorii reacționează la fiecare declarație politică sau evoluție diplomatică.

Darren Woods a explicat că revenirea la normal a fluxurilor de petrol din Golful Persic nu va fi imediată, chiar dacă Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă. Repoziționarea navelor și deblocarea lanțurilor logistice ar putea dura între una și două luni.

În plus, guvernele și companiile vor fi nevoite să refacă rezervele strategice și stocurile comerciale, ceea ce va genera o cerere suplimentară pe piață și ar putea susține o nouă creștere a prețurilor.

Estimările companiei arată că producția din Orientul Mijlociu ar putea scădea cu aproximativ 750.000 de barili pe zi față de nivelul din 2025, dacă blocajele persistă. În prezent, aproximativ 15% din producția totală este deja afectată de situația din regiune.

Chiar dacă scăderea de vineri oferă un respiro temporar, riscurile rămân ridicate. Dacă tensiunile persistă sau dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată, efectele se vor resimți în lanț: de la creșterea prețurilor la combustibili, până la majorarea costurilor de transport și, implicit, a inflației.

În acest context, piața petrolului rămâne extrem de sensibilă la evoluțiile geopolitice, iar orice semnal din zona negocierilor SUA–Iran poate produce mișcări rapide și semnificative ale cotațiilor.