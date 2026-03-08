Protejarea numerarului devine o obligație constituțională în Elveția, după ce majoritatea covârșitoare a alegătorilor a aprobat inițiativa populară care impune autorităților să mențină permanent în circulație monedele și bancnotele. Referendumul organizat la nivel național a arătat un sprijin clar pentru păstrarea plăților în bani lichizi.

Textul adoptat prevede că statul trebuie să asigure disponibilitatea constantă a numerarului și să garanteze că acesta rămâne un mijloc de plată accesibil pentru populație. Prin includerea prevederii în Constituție, autoritățile monetare vor avea obligația legală de a menține infrastructura necesară utilizării bancnotelor și monedelor.

Decizia reflectă atașamentul tradițional al elvețienilor față de plățile cash, chiar dacă în ultimii ani metodele digitale au câștigat teren. În sistemul de democrație directă practicat în Elveția, cetățenii sunt consultați frecvent prin referendumuri la nivel federal, cantonal și municipal pentru decizii importante de politică publică.

Rezultatul votului transmite un semnal clar că o mare parte a populației consideră numerarul un element esențial al libertății economice și al stabilității sistemului financiar.

Deși alegătorii au decis protejarea numerarului, autoritățile elvețiene continuă să analizeze posibilitatea lansării unei monede digitale emise de banca centrală. Proiectul ar putea duce la apariția unui „franc elvețian virtual”, o criptomonedă oficială emisă de Banca Națională a Elveției.

Această monedă digitală ar urma să fie dezvoltată în paralel cu inițiative similare analizate în alte state europene și în China. În cazul în care proiectul va fi implementat, noua formă de bani ar trebui să funcționeze în paralel cu monedele și bancnotele existente.

Prin urmare, adoptarea unei monede digitale nu ar înlocui numerarul, ci ar reprezenta o alternativă suplimentară de plată. Rezultatul referendumului limitează însă posibilitatea unei tranziții totale către bani exclusiv digitali.

Autoritățile monetare vor trebui să găsească un echilibru între modernizarea sistemului financiar și respectarea voinței populației, care a cerut în mod explicit menținerea plăților în numerar.

Decizia privind protejarea numerarului menține și un record istoric al sistemului monetar elvețian. Țara utilizează în continuare cea mai veche monedă aflată în circulație fără modificări majore: moneda de 10 cenți emisă încă din anul 1879.

Prin rezultatul referendumului, această tradiție monetară este practic consolidată pe termen lung. Menținerea monedelor și bancnotelor în circulație este acum garantată prin legea fundamentală a statului.

În același timp, obiceiurile de plată ale elvețienilor s-au schimbat treptat în ultimul deceniu. Potrivit unui sondaj realizat de Banca Națională a Elveției, în 2024 cardurile de debit au depășit numerarul ca metodă de plată cel mai frecvent utilizată.

Chiar și în aceste condiții, rezultatul referendumului arată că o mare parte a populației dorește să păstreze accesul garantat la numerar, considerându-l un instrument esențial pentru siguranța tranzacțiilor și pentru libertatea de alegere în modul de plată.