Polonia, liderul european al transportului rutier de mărfuri, se confruntă cu o criză severă a sectorului: Peste 1.100 de firme au dispărut în primul trimestru

Polonia, liderul european al transportului rutier de mărfuri cu o cotă de aproape 20% din piață, se confruntă cu o criză severă a sectorului. Pe fondul războaielor din Ucraina și Orientul Mijlociu, al scumpirii motorinei și al lipsei șoferilor, peste 1.100 de firme au dispărut în primul trimestru.

Potrivit reprezentanților industriei transporturilor și unei analize publicate de Rzeczpospolita, principalul ziar economic din Polonia, sectorul se confruntă cu o criză profundă. Numai în primul trimestru al acestui an au dispărut de pe piață tot atâtea companii câte și-au încetat activitatea pe parcursul întregului an trecut. Dimensiunea acestui fenomen evidențiază gravitatea problemelor cu care se confruntă industria, iar specialiștii avertizează că acesta este doar începutul.

Piotr Mikiel, director al departamentului de transport din cadrul ZMPD, consideră că tendința se va accentua în perioada următoare, întrucât cauzele dificultăților persistă. Principala provocare pentru companiile poloneze rămâne războiul din Ucraina, care a generat perturbări economice și logistice în întreaga Europă. În plus, conflictul din Orientul Mijlociu a devenit un nou factor de instabilitate, contribuind la creșterea prețurilor motorinei. Sectorul este afectat și de deficitul cronic de șoferi de camion la nivel european, precum și de majorarea constantă a taxelor de drum.

În acest context, Adam Nafalski, unul dintre proprietarii companiei Aldo, afirmă că, în ultimele luni, majoritatea transportatorilor care operează flote de peste 15 camioane au ales să își reducă numărul de vehicule. Scăderea volumului de comenzi și excesul de ofertă de servicii de transport au intensificat concurența pentru contracte, punând o presiune suplimentară asupra profitabilității companiilor.

Dificultățile nu se limitează la Polonia. În Germania, două dintre cele mai cunoscute companii de logistică și transport, Duvenbeck și Willi Betz, se confruntă cu probleme financiare serioase. Duvenbeck a intrat în insolvență, iar Willi Betz ar putea fi scoasă la vânzare. Situația lor ilustrează modul în care problemele persistente din sectoarele economice superioare se propagă de-a lungul lanțurilor de aprovizionare. Duvenbeck este profund integrată în industria auto europeană, iar o prăbușire bruscă a companiei ar putea afecta semnificativ activitatea unor producători precum Volkswagen, BMW și Mercedes-Benz.

Ambele firme sunt afectate de aceleași presiuni structurale care apasă asupra întregului sector european de transport, însă în Germania aceste probleme sunt amplificate de pierderea competitivității economice din ultimul deceniu. Producția industrială a scăzut, în principal din cauza dificultăților și a unor decizii strategice neinspirate din industria auto. Volkswagen, BMW și Mercedes-Benz și-au redus volumele de producție, și-au reorganizat procesele și și-au diminuat prezența industrială în anumite țări, inclusiv în Germania. O parte a producției a fost relocată către economii cu costuri mai reduse.

Aceste schimbări au afectat direct companiile logistice care gestionează depozitele fabricilor auto și asigură livrări în regim just-in-time, sincronizate cu programele de producție. În cazul Duvenbeck, riscul unei prăbușiri a fost considerat atât de mare încât, la sfârșitul anului trecut, cei trei mari constructori auto germani au intervenit cu un pachet de sprijin financiar pentru a preveni colapsul companiei.

În asemenea condiții, cele mai expuse sunt companiile care operează cu marje reduse de profit și care au un echilibru financiar fragil. Acestea pot deveni ținte pentru achiziții și consolidări. Marile companii germane ar putea atrage interesul unor investitori chinezi sau al unor operatori din Europa de Est. Publicația maghiară Portfolio.hu apreciază că gigantul logistic Waberer ar putea profita de actuala criză pentru a se extinde prin achiziționarea unor active ale Duvenbeck. Compania maghiară a traversat o situație similară în urmă cu șase-șapte ani și ar putea valorifica experiența acumulată. De asemenea, Willi Betz, care deține operațiuni importante în Europa de Est și în Balcani, ar putea deveni atractivă pentru investitorii interesați de extinderea regională.

Deși Germania este cea mai mare economie europeană, deține doar aproximativ 15% din piața europeană a transportului rutier de mărfuri. Polonia, în schimb, controlează circa 20% din această piață, potrivit datelor Eurostat, ceea ce face din transporturi un pilon esențial al economiei poloneze. Cu toate acestea, deficitul de șoferi reprezintă un risc major pentru dezvoltarea sectorului. În Polonia, șoferii de camion cu vârste sub 25 de ani reprezintă doar 3% din totalul forței de muncă din domeniu, una dintre cele mai reduse ponderi din Uniunea Europeană.

La fel ca în multe alte state europene, sectorul transporturilor din Polonia se confruntă cu o problemă demografică majoră. Aproximativ 17% dintre șoferii profesioniști urmează să se pensioneze în următorii trei ani, ceea ce reprezintă o adevărată bombă cu efect întârziat pentru industrie. În cazul Poloniei, transportul rutier de mărfuri nu este doar un sector economic important, ci infrastructura care susține funcționarea aproape tuturor celorlalte ramuri ale economiei.

Reducerea activității companiilor de transport sau dispariția acestora de pe piață poate avea consecințe grave la nivelul întregii economii. Un număr mai mic de transportatori înseamnă costuri logistice mai ridicate, presiuni inflaționiste suplimentare, perturbări ale lanțurilor de aprovizionare, întârzieri în livrarea mărfurilor, dificultăți pentru exportatori și o volatilitate mai mare a producției industriale. În final, toate aceste efecte se traduc printr-o diminuare a competitivității economiei.

Pentru a supraviețui într-un mediu tot mai dificil și pentru a nu pierde contracte, multe companii acceptă în prezent să opereze cu marje minime de profit sau chiar să renunțe la profitabilitatea pe anumite curse. Obiectivul principal este menținerea camioanelor în activitate și evitarea imobilizării acestora în parcări, ceea ce ar genera costuri suplimentare și pierderea clienților.

Dimensiunea crizei este ilustrată de faptul că, numai în primul trimestru al acestui an, aproximativ 1.100 de companii de transport au dispărut de pe piața poloneză. În acest context, o parte dintre operatorii locali consideră că presiunea concurențială exercitată de firmele ucrainene contribuie la agravarea dificultăților cu care se confruntă sectorul.