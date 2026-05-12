În 2026, politica britanică „Brightest and Best” a intrat într-o nouă fază de rigurozitate. Guvernul britanic argumentează că ridicarea pragului de la B1 la B2, care se aplică de la 8 ianuarie 2026, asigură o integrare socială mai profundă și o productivitate crescută în sectoarele economice cheie din Marea Britanie.

Nivelul B1 presupunea capacitatea de a face față situațiilor familiare și de a comunica informații de bază.

Nivelul B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi (CEFR), solicită capacitatea de a înțelege ideile principale din texte complexe, de a interacționa cu un grad de spontaneitate cu vorbitorii nativi și de a produce texte clare și detaliate pe o gamă largă de subiecte.

În termeni simpli: britanicii vor ca angajații străini să nu mai „se descurce”, ci să „stăpânească” limba engleză la un nivel profesional.

Cea mai mare îngrijorare în rândul comunității române din Londra, Birmingham sau Manchester vizează persoanele care se află deja în Marea Britanie.

Noi aplicanți vs. prelungiri:

Noi aplicanți: Din ianuarie 2026, orice persoană care aplică pentru o viză de muncă (Skilled Worker, Senior or Specialist Worker) trebuie să prezinte un certificat de nivel B2.

Din ianuarie 2026, orice persoană care aplică pentru o viză de muncă (Skilled Worker, Senior or Specialist Worker) trebuie să prezinte un certificat de nivel B2. Prelungirea vizei (Extension): Aceasta este zona critică. Dacă ai obținut viza în 2021 sau 2022 cu un certificat B1, la momentul prelungirii (care de obicei are loc după 3 sau 5 ani), Home Office cere acum conformarea cu noile standarde. Nu mai există clauza de „grandfathering” (drepturi dobândite) pentru competența lingvistică în formatul dur pe care l-au adoptat în 2026.

Excepția „Health and Care” – există o dezbatere intensă în Parlamentul britanic cu privire la asistenții medicali și personalul de îngrijire. În prezent, pentru viza Health and Care Worker, pragul a rămas la B1, datorită crizei acute de personal din NHS. Totuși, se vehiculează că din 2027 și acest sector va fi aliniat pragului B2.

Dacă testul B1 părea o conversație amicală despre familie și hobby-uri, B2 este un examen academic veritabil.

Românii trebuie să treacă un test de tip SELT (Secure English Language Test) oferit de furnizori aprobați precum IELTS SELT Consortium, Pearson (PTE Academic UKVI) sau LanguageCert.

Diferențe majore B1 vs. B2:

Listening: La B2 trebuie să înțelegi dialecte și accente variate, precum și prelegeri pe subiecte tehnice.

La B2 trebuie să înțelegi dialecte și accente variate, precum și prelegeri pe subiecte tehnice. Speaking: Trebuie să poți susține un argument, să speculezi despre viitor și să folosești expresii idiomatice.

Trebuie să poți susține un argument, să speculezi despre viitor și să folosești expresii idiomatice. Reading: Textele sunt mai lungi, extrase din jurnale profesionale sau ziare de calitate.

Textele sunt mai lungi, extrase din jurnale profesionale sau ziare de calitate. Writing: Esențial pentru B2 este capacitatea de a scrie un raport formal sau o scrisoare de intenție fără greșeli gramaticale majore.

Pentru un român care și-a construit o viață în Marea Britanie, eșecul la testul de limbă înainte de expirarea vizei curente este o situație de criză.

Imposibilitatea depunerii cererii: Home Office nu va accepta dosarul de prelungire fără codul unic de referință al testului SELT (nivel B2). Statutul de „Overstayer”: Dacă viza expiră înainte de a obține certificatul, persoana devine ilegală pe teritoriul UK, pierzându-și dreptul la muncă, la închirierea unei locuințe și la asistență medicală gratuită. Costuri suplimentare: Un examen SELT costă între £150 și £210. La acestea se adaugă cursurile de pregătire, care în 2026 au devenit o industrie profitabilă în UK.

Nu toți românii trebuie să stea cu emoții în fața examinatorilor. Ești scutit de dovedirea cunoștințelor de limbă dacă:

Ai o diplomă de licență, master sau doctorat predată în limba engleză (trebuie verificată prin Ecctis pentru a confirma echivalența cu standardele britanice).

Ai peste 65 de ani (caz rar pentru vizele de muncă active).

Ai obținut deja un nivel B2 sau mai mare într-o aplicație anterioară de viză care a fost aprobată (și testul a fost unul de tip SELT).

Dacă viza ta expiră în următoarele 6-12 luni, nu aștepta „ultima sută de metri”. Iată câțiva pași care îți vor fi de folos.

Evaluarea inițială: Fă un test online gratuit pentru a vedea unde te situezi. Mulți români care vorbesc engleza „de șantier” sau „de birou” au surpriza să constate că gramatica lor este sub nivelul B2. Cursuri ESOL: Înscrie-te la colegiile locale (Local Colleges) care oferă cursuri ESOL (English for Speakers of Other Languages). În multe comunități cu mulți români, există grupuri de studiu dedicate acestui nou prag B2. Alegerea testului potrivit: Experiența din 2025-2026 arată că testul PTE Academic UKVI este adesea preferat de români pentru că este corectat de computer (mai puțin stresant decât un examinator uman) și rezultatele vin în 48 de ore. Consultanță juridică: Dacă ai dubii, contactează un avocat de imigrație autorizat de OISC (Office of the Immigration Services Commissioner).

Tabel Comparativ: B1 (Vechiul Standard) vs. B2 (Noul Standard 2026)

Caracteristică Nivel B1 (Intermediate) Nivel B2 (Upper-Intermediate) Complexitate Situații de zi cu zi, călătorii. Subiecte abstracte, tehnice, profesionale. Viteză vorbire Standard, clară. Spontană, fluentă, chiar și cu nativi. Gramatică Timpuri de bază, structuri simple. Condiționale complexe, diateza pasivă, nuanțe. Cerință Viză 2026 Doar pentru Health and Care (temporar). Obligatoriu pentru Skilled Worker. Efort pregătire Scăzut (pentru vorbitorii activi). Mediu/Ridicat (necesită studiu teoretic).

În mai 2026, limba engleză a încetat să mai fie doar un instrument de comunicare și a devenit un instrument de selecție socială.

Românii care doresc să rămână în Marea Britanie trebuie să trateze pragul B2 cu maximă seriozitate. Este o bătălie contra cronometru și contra birocrației.

Recomandarea este clară: începeți pregătirea astăzi. O investiție de câteva sute de lire într-un curs de engleză este infimă pe lângă riscul pierderii dreptului de a trăi și munci într-una dintre cele mai puternice economii ale lumii.