Elevii se vor putea înscrie pentru probele de aptitudini în perioada 13-15 mai 2026, iar susținerea efectivă a acestora este programată între 18 și 22 mai 2026, conform calendarului oficial al admiterii la liceu 2026.

Ministerul Educației precizează că obligația de monitorizare este prevăzută la articolul 5, alineatul (6) din Ordinul nr. 6060/2025 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2026-2027, subliniază Edupedu.

În acest context, comisiile din liceele care organizează probele au responsabilitatea de a asigura dotarea cu camere funcționale de supraveghere audio-video în toate spațiile implicate în desfășurarea examenelor. Acestea includ sălile utilizate pentru instruirea membrilor comisiilor, sălile de clasă, sălile de sport, precum și terenurile de sport unde au loc probele de aptitudini.

Supravegherea audio-video se va desfășura în baza Procedurii operaționale nr. 24878/2026, care stabilește modul concret de aplicare a acestor măsuri, potrivit sursei menționate.

Regulile se aplică și unităților de învățământ liceal desemnate drept centre de organizare a probelor de aptitudini, conform articolului 5, alineatul (7) din ordinul privind admiterea la liceu.

Probele de aptitudini sunt destinate candidaților care optează pentru licee cu profil vocațional. Acestea includ specializări artistice, sportive, pedagogice, teologice și militare. Rezultatele obținute la aceste probe sunt luate în considerare în procesul de admitere la liceu pentru anul școlar 2026-2027.

Procesul de admitere include mai multe etape clar stabilite. Între 11 și 12 mai 2026 are loc eliberarea și transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probele de aptitudini.

În perioada 13-15 mai 2026 se desfășoară înscrierea candidaților pentru aceste probe.

Între 18 și 22 mai 2026 sunt organizate și susținute probele de aptitudini propriu-zise.

Pe 25 mai 2026 sunt comunicate rezultatele inițiale, iar în aceeași etapă se pot depune contestații, dacă metodologia permite acest lucru.

La data de 29 mai 2026 sunt comunicate rezultatele finale după soluționarea eventualelor contestații. Tot în această etapă are loc transmiterea către comisiile județene de admitere și către Comisia Municipiului București a listei candidaților admiși, atât în format electronic, cât și letric, prin intermediul aplicației informatice centralizate.

Pe 17 iunie 2026 se transmite către liceele organizatoare lista elevilor corigenți, repetenți, cu situația școlară neîncheiată sau exmatriculați, iar în funcție de aceste situații se actualizează listele candidaților admiși prin eliminarea celor aflați în aceste categorii.

La 8 iulie 2026 este transmisă către liceele organizatoare baza de date județeană care conține mediile de admitere.

Pe 9 iulie 2026 are loc validarea listei finale a candidaților admiși la liceele și clasele unde s-au susținut probele de aptitudini, precum și afișarea rezultatelor finale.

În data de 13 iulie 2026 se realizează ridicarea sau transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probele. Aceștia, alături de cei care renunță în scris la locul obținut, pot primi fișa de înscriere necesară pentru completarea opțiunilor în etapa de repartizare computerizată.

Pe 14 iulie 2026 se transmite către Centrul Național de Admitere lista finală a candidaților declarați admiși la clasele pentru care au fost organizate probele de aptitudini.

Noile prevederi stabilesc un cadru mai strict de organizare a probelor de aptitudini, prin extinderea monitorizării audio-video în toate spațiile de desfășurare. Măsura se aplică atât sălilor de clasă, cât și spațiilor sportive, dar și centrelor de pregătire și instruire a comisiilor, urmărind standardizarea procesului de evaluare în cadrul admiterii la liceu 2026-2027.