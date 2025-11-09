Rechemarea afectează anumite modele Civic fabricate în perioada 2016–2021, care sunt dotate cu jante din aliaj de 18 inci, disponibile ca echipare opțională. Potrivit autorităților din SUA, dealerii Honda vor verifica mașinile vizate, iar acolo unde va fi necesar, butucii și roțile vor fi înlocuite gratuit.

Producătorul japonez nu a anunțat până în prezent dacă au existat accidente sau alte incidente generate de această defecțiune.

Noul CB1000GT completează gama Honda cu un model premium, conceput pentru cei care îşi doresc confort maxim la drum lung, fără a renunţa la performanţa sportivă autentică. Propulsorul inspirat din Fireblade – acelaşi care echipează şi CB1000 Hornet – oferă o combinaţie optimă între putere şi rafinament. Cu suspensie Showa EERA™ (Electronically Equipped Ride Adjustment), carenaj cu design aerodinamic îmbunătăţit şi o dotare standard bogată – inclusiv ABS Cornering cu IMU pe 6 axe, quickshifter, manşoane încălzite, cruise control, conectivitate Honda RoadSync şi sistem Emergency Stop Signal – CB1000GT livrează un pachet complet, pregătit pentru orice tip de călătorie.

Honda WN7

Premiera mondială Honda WN7 marchează debutul primei motociclete electrice Honda. Sub motto-ul „Be the wind”, modelul oferă acceleraţie instantanee, rafinament şi linişte specifice propulsiei electrice, dar şi dinamica tipică Honda, validată prin teste extinse pe drumurile din Europa.

Cu o baterie de 9,3 kWh şi un motor de 18 kW, WN7 oferă o autonomie de peste 140 km şi compatibilitate cu încărcarea rapidă CCS2, de la 20% la 80% în 30 de minute.

Designul futurist şi subţire este completat de noul logo Honda, fiind primul model lansat sub noua identitate EV a gamei pe două roţi.

V3R 900 E-Compressor Prototype

Un alt punct central al standului Honda la EICMA 2025 este V3R 900 E-Compressor Prototype, prima motocicletă din lume echipată cu un motor V3 de 900 cm³ dotat cu compresor controlat electronic.

Motorul V3, răcit cu lichid şi cu un unghi de 75°, livrează performanţe comparabile cu cele ale unui motor convenţional de 1200 cm³, oferind un cuplu instantaneu la orice turaţie.

Conceptul „Non-rail Rollercoaster” exprimă dualitatea dintre plăcerea pură a condusului şi siguranţa deplină. Designul carenajului se remarcă prin linii asimetrice, iar noua emblema „Honda Flagship Wing” va fi introdusa treptat pe modelele de top începând din 2026. Lansarea europeană este preconizată pentru 2027.

Honda E-Clutch – tehnologie extinsă

Pentru gama 26YM, sistemul Honda E-Clutch – lansat iniţial pe CBR650R şi CB650R – devine disponibil pe cinci noi modele.

Tehnologia permite schimbarea treptelor fără acţionarea manetei de ambreiaj, oferind un control rapid, precis şi confort sporit. Pentru modelele echipate cu Throttle-by-Wire, sistemul sincronizează automat turaţia motorului pentru retrogradări line.

De asemenea, Honda E-Clutch va fi disponibil pentru prima dată şi pe modelele A2-friendly (CB500 Hornet, NX500 şi CBR500R), democratizând astfel performanţa avansată pentru riderii tineri din Europa.

CB1000F – debut european

Honda aduce la EICMA şi CB1000F, un naked sport retro-modern cu personalitate puternică.

Motocicleta combină stilul evocativ cu o fişă tehnică generoasă şi cu dinamica oferită de motorul derivat din Fireblade.

Totodată, sunt prezentate noi culori pentru modelele NC750X, SH350i, Gold Wing şi Gold Wing Tour.

Colecţia Honda Apparel 2026

Honda prezintă şi o gamă extinsă de articole vestimentare oficiale, inspirate din modelele emblematice şi din istoria motorsport a mărcii. Noua colecţie va fi disponibilă începând cu primăvara 2026, în reţeaua de dealeri Honda şi online.

Colaborarea „Kuromi”

Un moment special al standului Honda este colaborarea cu Sanrio Co., Ltd., prin prezentarea a două motociclete unicat – CB750 Hornet şi CBR1000RR-R Fireblade – decorate în paleta cromatică negru-mov specifică personajului „Kuromi”.

EICMA 2025 rămâne cel mai important salon moto din Europa, atrăgând peste 600.000 de vizitatori la ediţia anterioară şi peste 38.000 de profesionişti din industrie, fiind locul ideal pentru lansarea celor mai noi modele Honda.

