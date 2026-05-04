Un studiu care a analizat aproximativ 414.000 de copii cu vârste între 5 și 17 ani arată că majoritatea minorilor din Republica Moldova sunt implicați în diverse activități zilnice, de la ajutor în gospodărie până la muncă agricolă sau voluntariat, potrivit informațiilor transmise de bani.md.

Dintre copiii analizați, circa 388.000 (93,8%) desfășoară astfel de activități, în timp ce 97,2% frecventează școala. În plus, aproape 9 din 10 reușesc să combine educația cu diferite forme de muncă sau activități casnice.

Cea mai mare parte a implicării este legată de viața de familie: aproximativ 93% dintre copii ajută la treburile gospodărești, iar aproximativ o treime participă la activități agricole sau produc bunuri pentru consum propriu.

Munca plătită rămâne rară, fiind raportată la doar 1,6% dintre copii, în special în rândul adolescenților.

Totuși, raportul evidențiază și aspecte îngrijorătoare. Aproximativ 64.600 de copii, adică unul din șase, se află în situații încadrate ca „muncă a copiilor”, ceea ce înseamnă activități potențial nepotrivite vârstei sau prea solicitante.

Dintre aceștia, circa 15.600 sunt expuși muncii periculoase, iar alți aproximativ 13.000 desfășoară activități casnice în condiții riscante.

Fenomenul este mai accentuat în mediul rural, unde peste 21% dintre copii sunt afectați, comparativ cu aproximativ 8% în mediul urban. De asemenea, băieții sunt mai expuși decât fetele.

Deși majoritatea copiilor afirmă că aceste activități nu le afectează educația sau sănătatea, datele arată că pentru zeci de mii de minori munca depășește limitele considerate sigure.

În același timp, studiul evidențiază și unele progrese: rata de frecventare a școlii a crescut, iar ponderea copiilor implicați în forme grave de muncă a scăzut în ultimii ani. Cu toate acestea, fenomenul rămâne unul răspândit la nivel național.

Jurnalista Natalia Morari, care are un fiu cu omul de afaceri Veaceslav Platon — vizat în mai multe dosare și condamnat anterior la 18 ani de închisoare în legătură cu frauda bancară — și-a exprimat nemulțumirea față de activitățile educaționale desfășurate la grădinița de stat pe care o frecventează copilul lor.

În cadrul unei emisiuni pe YouTube, Morari a criticat activitățile organizate cu ocazia zilei de 1 decembrie, Ziua Națională a României. Ea afirmă că nu înțelege de ce copiii desenează drapelul României și învață imnul de stat, potrivit cancan.md.

Totodată, jurnalista a subliniat că are respect și simpatie pentru statul român.