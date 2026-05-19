Anunțul a fost făcut de ministrul Educației din Republica Moldova, Dan Perciun, care a precizat că profesorii care aleg să predea în Găgăuzia vor putea primi prime de instalare de până la 15.000 de euro.

Potrivit oficialului moldovean, cadrele didactice care vor beneficia de acest sprijin financiar vor avea obligația să predea în grădinițele și școlile din regiune pentru o perioadă minimă cuprinsă între trei și cinci ani.

„Trebuie să rezolvăm problema cazării. Din raioanele adiacente Găgăuziei pot face naveta, eventual. Nu ne gândim la un număr foarte mare, vorbim de 30-50 de oameni. Ar fi mai mult decât suficient pentru început. Ar trebui anul acesta să creăm stimulentele şi să punem în aplicare proiectul”, a afirmat ministrul Educației din Republica Moldova, Dan Perciun.

Autoritățile de la Chișinău estimează că, pentru început, programul ar putea viza între 30 și 50 de profesori, număr considerat suficient pentru lansarea proiectului.

Dan Perciun a explicat că una dintre principalele probleme care trebuie rezolvate este cea a cazării cadrelor didactice. Totodată, ministrul a menționat că profesorii din raioanele apropiate de Găgăuzia ar putea face naveta.

Oficialul susține că stimulentele financiare și implementarea efectivă a proiectului ar trebui realizate chiar din acest an. Ministrul Educației a mai precizat că profesorii transferați în unitățile de învățământ din Găgăuzia trebuie să fie absolvenți ai unor studii realizate în limba română. În plus, autoritățile și-ar dori inclusiv profesori vorbitori nativi de limba română.

„Trebuie să aibă studii finalizate în limba română, dar, dincolo de asta, în mod normal, ne-am dori inclusiv vorbitori nativi de limba română”, a mai spus oficialul moldovean.

Dan Perciun consideră că măsura poate produce efecte pozitive importante în sistemul educațional din regiunea autonomă.

Pe lângă creșterea calității predării, transferul profesorilor din alte zone ale Republicii Moldova în Găgăuzia ar putea contribui la reducerea semnificativă a deficitului de personal din școli și grădinițe.