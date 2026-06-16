Cum funcționează viața online în Rusia sub restricții. Adaptări neașteptate ale rușilor

Rusia a dezvoltat un sistem tot mai complex de control asupra internetului, bazat pe reglementare centralizată, infrastructură tehnică avansată și blocarea progresivă a platformelor străine. Măsurile sunt coordonate în principal de Roskomnadzor, autoritatea federală pentru supravegherea comunicațiilor, care aplică restricții asupra site-urilor, aplicațiilor și serviciilor considerate problematice din perspectiva legislației ruse.

Într-o cafenea frecventată pentru conexiunea Wi-Fi gratuită și oferta de cafea, un designer de interioare din Rusia se conectează la o rețea privată virtuală pentru a discuta cu prietenii din afara țării prin serviciul de mesagerie WhatsApp, blocat pe teritoriul rus.

Ulterior, relatează Reuters, dezactivează VPN-ul pentru a putea cumpăra un bilet de tren de pe site-ul Căilor Ferate Ruse, platformă care restricționează accesul utilizatorilor ce își maschează locația. Pentru comunicarea profesională, folosește un al doilea telefon, unde verifică mesajele clienților din aplicația MAX, susținută de stat.

De la intensificarea controlului asupra internetului, utilizatorii din Rusia au apelat la soluții tehnice variate pentru a ocoli restricțiile aplicate aplicațiilor străine precum WhatsApp sau Telegram. Măsurile au schimbat modul în care oamenii navighează online și au determinat adaptări constante între servicii, dispozitive și metode de conectare.

Autoritățile au promovat utilizarea unor alternative locale, invocând obiectivul de „suveranitate digitală”. În paralel, utilizarea platformelor externe a devenit mai dificilă, iar unele servicii au fost blocate sau limitate. Schimbările au afectat activități precum plățile online, comerțul electronic sau transportul, potrivit unor surse din mediul politic și economic rus.

În spațiul public, măsurile au generat nemulțumiri exprimate inclusiv de influenceri sau de persoane care evită de regulă subiectele politice. Unele opinii au descris noile restricții ca fiind greu de gestionat în viața de zi cu zi, în special în contextul utilizării simultane a mai multor aplicații și dispozitive.

VPN-urile au devenit o soluție frecvent utilizată pentru accesarea platformelor restricționate. Aceste instrumente redirecționează traficul de internet prin servere externe, permițând ocolirea unor blocaje. Datele citate de presa rusă indică o creștere semnificativă a descărcărilor de astfel de aplicații, comparativ cu anul precedent.

Specialiști din domeniul libertății internetului susțin că nivelul de utilizare a acestor servicii nu a mai fost întâlnit în aceeași amploare în anii anteriori. În același timp, autoritățile au restricționat accesul la sute de VPN-uri, ceea ce a dus la o dinamică de tip „adaptare continuă” între utilizatori și sistemele de control digital.

Oficialii ruși au argumentat că limitările sunt necesare în contextul securității naționale, în special în legătură cu utilizarea internetului în conflictele militare și în situații considerate sensibile. Totodată, au existat apeluri pentru o abordare mai echilibrată, care să nu se bazeze exclusiv pe interdicții.

În unele perioade, restricțiile au afectat funcționarea unor servicii esențiale, inclusiv în domeniul bancar sau al comerțului online. Situații punctuale de întrerupere a conexiunilor au generat dificultăți pentru utilizatori și companii, iar unele platforme au înregistrat scăderi ale traficului în perioadele cu acces limitat.

În practică, utilizatorii au dezvoltat obiceiuri digitale fragmentate, folosind simultan mai multe telefoane, aplicații și conexiuni. Unele persoane separă aplicațiile oficiale de comunicare de cele personale, iar altele evită complet anumite platforme dacă acestea nu funcționează fără VPN.

Fenomenul este reflectat și în creșterea numărului de utilizatori ai aplicațiilor locale de mesagerie, care au ajuns la zeci de milioane de utilizatori activi zilnic. În paralel, utilizarea VPN-urilor a devenit mai răspândită, inclusiv în rândul unor categorii profesionale sau instituționale, potrivit informațiilor din surse deschise.