Aderarea la zona euro ar putea contribui la începerea unui proces de vindecare a Bulgariei, necesar după o perioadă de instabilitate politică și incertitudine economică, susține agenția de rating „Scope Ratings” din Berlin, Germania.

Cu toate acestea, este puțin probabil ca diviziunile accentuate în jurul obiectivelor euro să se atenueze odată cu aderarea Bulgariei la zona euro, avertizează Scope Ratings. Presiunea exercitată asupra Guvernului de la Sofia pentru a retrage proiectul de buget pentru anul 2026 demonstrează riscuri fiscale mai mari, susține agenția de rating.

Este esențial ca Bulgaria să mențină disciplina bugetară chiar și după adoptarea euro și după ce condițiile de convergență fiscală asociate adoptării euro vor fi eliminate, punctează agenția de rating.

Potrivit sursei citate anterior, stabilitatea economică a Bulgariei ar putea fi periclitată de orice fază prelungită de divergență inflaționistă și bugetară. Disciplina bugetară ar fi subminată dacă criza politică din Bulgaria va persista după adoptarea euro, a avertizat Scope Ratings.

În ciuda îngrijorărilor unor cetățeni bulgari că aderarea la zona euro ar agrava inflația, Scope Raitings susține că, dimpotrivă, aceasta ar trebui să contribuie la reducerea treptată a inflației întrucât integrarea în zona euro reduce costurile de tranzacție. De altfel, cheltuielile de împrumut ale Bulgariei ar putea fi mai mici după aderarea la zona euro.

„Pe măsură ce temerile și diviziunile se vor atenua, sperăm, după adoptarea euro, acest lucru ar putea contribui la vindecarea unora dintre aceste diviziuni”, au remarcat cei de la Scope Ratings.

Bulgaria va trece la euro de la 1 ianuarie 2026, iar euro va înlocui leva ca monedă oficială. Cursul de schimb va fi fix, de 1 euro pentru 1,95583 leva.

În perioada 1 ianuarie–31 ianuarie, oamenii vor putea plăti atât cu leva, cât și cu euro. După această dată, doar euro va mai fi acceptat la plată.

Banii din conturile bancare în leva vor fi transformați automat în euro la cursul stabilit, fără pierderi pentru populație. Leva în numerar va putea fi schimbată la bănci pentru o perioadă limitată, dar Banca Națională a Bulgariei va continua să o schimbe fără limită de timp.

Va furniza bancnote euro principalilor comercianți chiar înainte de Anul Nou, ca să nu existe blocaje și ca oamenii să poată folosi euro imediat după introducerea oficială a noii monede.

Schimbarea va face mai ușoare călătoriile, plățile și afacerile, mai ales pentru cei care trec prin Bulgaria spre alte țări din Uniunea Europeană.