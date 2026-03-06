Datele INS confirmă recesiunea tehnică în România, iar declinul marchează al doilea trimestru consecutiv de scădere economică. În trimestrul al treilea din 2025, PIB-ul scăzuse deja cu 0,2% față de trimestrul al doilea, fapt care confirmă intrarea economiei în recesiune tehnică, așa cum indicau și datele semnal publicate la 13 februarie.

În ansamblu, pentru întreg anul 2025, Produsul Intern Brut al României a crescut în termeni reali cu 0,7% comparativ cu anul 2024. Raportat la același trimestru din 2024, economia a înregistrat în trimestrul al patrulea o creștere de 0,2% pe seria brută, însă pe seria ajustată sezonier a fost consemnată o scădere de 1,5%.

Seria ajustată sezonier a PIB trimestrial a fost recalculată după revizuirea estimărilor pentru trimestrul IV 2025. Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), rezultatele nu prezintă diferențe semnificative în termeni reali față de varianta publicată la 13 februarie 2026.

Conform datelor ajustate sezonier, PIB-ul estimat pentru trimestrul IV 2025 a fost de 492.444,7 milioane lei prețuri curente, în scădere cu 1,9% față de trimestrul III 2025 și cu 1,5% comparativ cu trimestrul IV 2024.

În varianta neajustată sezonier, Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul IV 2025 a fost de 568.578,8 milioane lei prețuri curente, în creștere cu 0,2% în termeni reali față de aceeași perioadă din 2024.

Pentru întreg anul 2025, PIB-ul estimat a fost de 1.910.390,1 milioane lei la prețuri curente, înregistrând o creștere de 0,7% în termeni reali comparativ cu anul 2024.

Datele statistice arată că unele sectoare au contribuit pozitiv la evoluția economiei. Construcțiile au avut o contribuție de +0,5% la creșterea PIB, având o pondere de 8,7% în formarea acestuia, iar volumul de activitate din domeniu a crescut cu 7%. Sectorul informațiilor și comunicațiilor a contribuit cu +0,3% la formarea PIB, având o pondere de 7,1% și o creștere a volumului de activitate de 4,1%. Agricultura a avut o contribuție de +0,2%, cu o pondere de 3% la formarea PIB și o creștere a volumului de activitate de 6,6%.

În același timp, mai multe domenii au avut contribuții negative. Activitățile profesionale, științifice și tehnice, alături de serviciile administrative și activitățile de suport, au contribuit cu -0,3% la modificarea PIB, având o pondere de 8,1% și o scădere a volumului de activitate de 4%. De asemenea, comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, transportul și depozitarea, precum și sectorul hotelurilor și restaurantelor au avut o contribuție negativă de -0,1%. Aceste activități au o pondere de 20,3% în formarea PIB, iar volumul lor de activitate a scăzut cu 0,3%.

Potrivit datelor INS, industria, intermedierile financiare și asigurările, tranzacțiile imobiliare, administrația publică și apărarea, asigurările sociale din sistemul public, învățământul, sănătatea și asistența socială, precum și activitățile de spectacole, culturale și recreative, reparațiile de produse de uz casnic și alte servicii nu au contribuit la modificarea PIB.

O contribuție pozitivă la evoluția economiei a venit și din impozitele nete pe produs, care au adăugat 0,1% la creșterea PIB, în contextul unei majorări a volumului acestora cu 1%.

Din perspectiva utilizării PIB, creșterea economică din 2025 față de 2024 a fost susținută în principal de consum. Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populației a crescut cu 0,6%, contribuind cu +0,4% la evoluția PIB. În același timp, formarea brută de capital fix a înregistrat o creștere de 4,1%, contribuind cu +1% la creșterea economică.

Există însă și componente care au avut un impact negativ asupra PIB. Consumul final colectiv efectiv al administrațiilor publice a scăzut cu 3,2%, contribuind cu -0,3% la modificarea indicatorului. De asemenea, exportul net a avut o contribuție negativă de -0,6%, ca urmare a creșterii mai accentuate a volumului importurilor de bunuri și servicii, care au urcat cu 4,8%, în timp ce exporturile au crescut într-un ritm mai redus, de 3,9%. Cheltuiala pentru consumul final individual al administrațiilor publice nu a avut o contribuție la creșterea PIB.

În urma actualizării surselor de date, Institutul Național de Statistică a revizuit valorile neajustate sezonier ale Produsului Intern Brut pentru trimestrele I-III ale anului 2025, comparativ cu varianta provizorie publicată în comunicatul de presă nr. 6 din 9 ianuarie 2026.

Revizuirea s-a bazat pe mai multe seturi de date actualizate, printre care datele provizorii pentru activitățile agricole aferente anului 2025, informațiile privind investițiile pentru trimestrele și pentru întregul an 2025, datele revizuite din sectorul administrațiilor publice pentru trimestrele I-III ale anului 2025, precum și datele revizuite privind balanța de plăți pentru aceeași perioadă.