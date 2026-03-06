Majorarea vârstei de pensionare în sistemul militar devine una dintre cele mai delicate componente ale reformei administrative. În timp ce România încă dezbate ajustări, majoritatea statelor din Uniunea Europeană au implementat deja creșteri graduale sau mecanisme de menținere în activitate a personalului experimentat.

Diferențele nu țin doar de vârstă, ci de sustenabilitatea bugetară, echilibrul demografic și modul în care este gestionată resursa umană strategică.

În prezent, în România, cadrele militare pot ieși la pensie semnificativ mai devreme decât în sistemul public, în funcție de grad, vechime și condițiile de muncă. Pentru anumite categorii operative, pensionarea poate interveni în jurul vârstei de 45 de ani.

Șeful DSU, Raed Arafat, a susținut recent că acest model produce pierderi pentru stat:

„A te pensiona la 40 de ani este o pierdere pentru toată societatea.”

Problema nu este doar una simbolică. Pensionările timpurii generează:

-cheltuieli bugetare pe termen foarte lung,

-deficit de personal în structurile operative,

-presiune pe recrutare și formare profesională.

România se confruntă simultan cu îmbătrânirea populației active și cu un număr redus de contribuabili raportat la numărul beneficiarilor de pensii.

În Germania, militarii din Bundeswehr se pensionează, în general, între 55 și 62 de ani, în funcție de statut și funcție.

Elementele-cheie ale modelului german sunt:

-transferul gradual în funcții administrative,

-reconversie profesională înainte de retragere,

-integrarea în structuri civile ale statului.

Germania tratează experiența militară ca pe o resursă strategică, nu ca pe un cost. Pensionarea anticipată există, dar este strict reglementată și legată de condiții obiective.

În Franța, sistemul militar este corelat cu reforma amplă a pensiilor adoptată în ultimii ani. Militarii din Armée de Terre pot ieși la pensie între 52 și 57 de ani, în funcție de grad, însă ofițerii superiori pot rămâne până la 62 de ani.

Franța a introdus:

-mecanisme diferențiate pe categorii profesionale,

-criterii clare privind uzura fizică,

-stimulente pentru prelungirea activității.

Reforma franceză a urmărit reducerea dezechilibrelor bugetare și creșterea sustenabilității pe termen lung.

În Italia și Spania, vârsta de pensionare în sistemul militar variază, în general, între 58 și 63 de ani.

Ambele state au implementat:

-creșteri graduale ale pragului de pensionare,

-evaluări medicale și profesionale riguroase,

posibilitatea mutării în posturi neoperative înainte de retragere.

Accentul este pus pe reducerea costurilor structurale și pe menținerea echilibrului între generații.

Comparativ cu economiile vest-europene, România prezintă trei vulnerabilități majore:

-Praguri mai reduse de pensionare pentru anumite categorii operative.

-Pondere ridicată a cheltuielilor cu pensiile speciale în totalul cheltuielilor publice.

-Presiune demografică accentuată și bază redusă de contribuabili.

În timp ce Germania sau Franța au implementat reforme graduale, România se află încă într-o etapă de ajustare și dezbatere publică intensă.

Creșterea vârstei de pensionare în sistemul militar nu este doar o decizie administrativă, ci una cu implicații directe asupra:

-deficitului bugetar,

-ratingului de țară,

-angajamentelor asumate în cadrul reformelor europene.

Menținerea unui model de pensionare foarte timpurie în contextul îmbătrânirii populației poate genera dezechilibre majore în următorii 10–20 de ani.

Subiectul este sensibil deoarece implică: drepturi dobândite ale personalului militar, riscul demotivării sistemului, echilibrul dintre echitate socială și sustenabilitate fiscală.

România se află, practic, la intersecția dintre modelul tradițional și presiunea reformelor europene. Direcția pe care o va alege va influența nu doar bugetul public, ci și structura instituțiilor de apărare și ordine publică pe termen lung.