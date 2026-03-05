Datele oficiale publicate de Casa Națională de Pensii Publice arată că, în luna februarie 2026, în sistemul public de pensii erau înregistrați 4.688.092 de pensionari. Comparativ cu luna ianuarie, numărul beneficiarilor a fost mai mic cu 9.978 de persoane.

În aceeași perioadă, statul a plătit drepturi totale de pensie în valoare de 13,034 miliarde de lei, ceea ce arată presiunea semnificativă exercitată asupra bugetului sistemului public de pensii.

Statistica indică și diferențe importante între categoriile de pensionari, atât în ceea ce privește numărul acestora, cât și nivelul pensiei medii încasate.

Din totalul beneficiarilor sistemului public, 526.868 de persoane provin din sectorul agricol. Pensia medie pentru această categorie a fost de doar 718 lei, mult sub media generală din sistem.

Diferența este explicată prin nivelul contribuțiilor plătite de-a lungul timpului și prin particularitățile sistemului de pensii din agricultură, unde perioadele contributive și veniturile declarate au fost, în general, mai reduse.

Cea mai mare categorie de beneficiari o reprezintă pensionarii pentru limită de vârstă. În februarie 2026, numărul acestora a ajuns la 3.783.636 de persoane.

Dintre aceștia, 2.160.004 sunt femei. Pensia medie pentru această categorie s-a ridicat la 3.111 lei, fiind peste media generală a sistemului public de pensii.

Această categorie reflectă și evoluțiile demografice din România, unde îmbătrânirea populației și scăderea natalității au dus la creșterea ponderii persoanelor vârstnice în totalul populației.

Potrivit statisticilor CNPP, în februarie 2026, un număr de 64.429 de persoane beneficiau de pensie anticipată. Pensia medie pentru această categorie era de 2.530 de lei.

În același timp, pensie de invaliditate primeau 393.857 de persoane. Pentru această categorie, valoarea medie a pensiei era de 1.089 lei.

Dintre beneficiarii pensiei de invaliditate, 45.924 de persoane erau încadrate în gradul I de invaliditate, iar pensia medie în acest caz era de 952 lei.

Un număr semnificativ de beneficiari îl reprezintă și cei care primesc pensie de urmaș. În februarie 2026, acest tip de pensie era acordat unui total de 446.078 de persoane.

Pensia medie în cazul acestei categorii s-a situat la 1.506 lei.

În același timp, ajutor social au primit doar 92 de pensionari, suma medie acordată fiind de 540 de lei.

Datele publicate de Casa Națională de Pensii Publice evidențiază atât dimensiunea sistemului public de pensii din România, cât și diferențele semnificative dintre categoriile de beneficiari, în funcție de tipul pensiei și de istoricul contribuțiilor.