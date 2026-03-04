Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu acordat B1 TV, că situația economică a României se va stabiliza abia în a doua jumătate a anului 2026. Potrivit acestuia, inflația își va reveni în această perioadă, iar veniturile românilor vor înregistra creșteri.

El a precizat că bugetele de sprijin pentru pensionarii cu pensii mici, care au totalizat 1,5 miliarde de lei în 2025, vor fi menținute și în acest an.

Din păcate, pentru alte măsuri sociale nu există fonduri disponibile decât dacă se reduc investițiile.

Premierul a subliniat că stabilizarea inflației și adaptarea economiei la noul volum de cheltuieli vor fi posibile prin reducerea împrumuturilor și menținerea unui nivel stabil al investițiilor, ceea ce va permite și intrarea în vigoare a altor venituri.

„Dacă în 2025 am avut bugete de sprijin pentru pensionarii cu pensii mici, cu buget de 1,5 miliarde de lei, am considerat de bun simț să o menținem și anul acesta. Pentru alte măsuri sociale nu avem bani decât dacă reducem investiții. Adică Ministerul Muncii și Ministerul Fondurilor Europene să lucreze împreună. Inflația se va stabiliza din a doua jumătate a anului, iar economia se va adapta la noul volum de cheltuieli, determinat de reducerea împrumuturilor și de un nivel stabil de investiții, intrând în vigoare și celelalte venituri. (…) Ajutoarele care sunt pentru persoanele vârstnice cu pensii mici vin de la bugetul de stat. Iar celelalte formule de sprijin financiar ar veni din fondurile europene. Bugetul a fost calculat astfel încât să existe aceste fonduri”, a afirmat șeful Guvernului.

Ilie Bolojan a mai menționat că toate impozitele pe proprietate vor fi direcționate către primării, pentru a susține administrațiile locale.

„Toate impozitele pe proprietate merg spre primării”, a promis Ilie Bolojan.

Întrebat despre reformele teritoriale, Ilie Bolojan a afirmat că nu a existat un acord politic privind comasarea localităților, deși teoretic, reducerea comunelor cu mai puțin de 1.500 de locuitori ar putea fi realizată fără dificultăți.

El a explicat că pentru o astfel de decizie este necesară o analiză prealabilă și că reducerea numărului de comune ar putea fi implementată dacă se va forma o majoritate politică favorabilă.

Premierul a subliniat că dezvoltarea este concentrată în orașele reședință de județ și în zonele metropolitane, iar între aceste zone nu există încă o dezvoltare comună. El a menționat că unele zone funcționează ca „zone-dormitor”, iar primăriile mari ar trebui să se ocupe de problemele majore ale acestora.