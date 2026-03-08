Colantarea auto înseamnă aplicarea unei folii din vinil sau alte materiale specializate peste vopseaua originală a mașinii. Scopurile sunt variate: estetice, pentru protecție sau pentru promovarea unei firme. Schimbarea completă a culorii sau a finisajului, protecția împotriva zgârieturilor sau aplicarea de reclame pe vehicule sunt principalele motive pentru care românii aleg această metodă. Colantarea integrală înlocuiește vopsirea tradițională și permite schimbarea culorii fără a afecta vopseaua originală.

Costurile pentru colantare diferă semnificativ în funcție de dimensiunea vehiculului, calitatea și tipul foliei, complexitatea designului și munca de pregătire și montaj. Un hatchback este mai ieftin decât un SUV sau o limuzină, iar folii de buget costă mai puțin decât folii premium de la branduri precum 3M, Avery sau KPMF. Culorile speciale, efectele cameleon, folia cromată sau printurile personalizate adaugă costuri suplimentare, iar pregătirea caroseriei pentru aplicarea foliei necesită timp și echipă specializată.

În România, prețurile pentru colantare în 2026 se situează în intervale diferite. Pentru un wrap complet pe un sedan sau hatchback cu folie de buget, prețurile variază între 5.900 și 7.500 RON. Folia premium pentru un sedan poate ajunge între 8.000 și 10.000 RON, iar pentru un SUV costurile se situează între 10.000 și 14.000 RON. Folii cromate sau cu efecte speciale pot depăși 23.000 RON, în funcție de complexitatea lucrării. Aceste tarife includ în mod normal montajul, dar nu întotdeauna pregătirea specială a caroseriei sau decontaminarea în profunzime.

Unele ateliere din București afișează prețuri orientative pentru 2026 de aproximativ 4.800 RON pentru o mașină mică, 6.200 RON pentru una medie și 6.800 RON pentru SUV, fără servicii speciale suplimentare. Colantarea parțială, cum ar fi capota, oglinzile sau plafonul, poate porni de la 3.500 până la 5.500 RON, mult mai puțin decât un wrap complet. Există și opțiuni mai ieftine dacă se optează pentru folii simple sau promoții ale atelierelor, însă calitatea și durabilitatea pot fi mai scăzute.

Dacă nu vrei să acoperi întreaga mașină, există posibilitatea colantării parțiale sau a aplicării foliei de protecție PPF. Colantarea parțială pentru capotă, oglinzi sau plafon costă între 3.500 și 5.500 RON, în timp ce folia de protecție PPF integrală poate ajunge între 17.000 și 23.000 RON. În cazul vehiculelor de firmă, colantarea pentru branding pornește de la 1.200 RON în sus, în funcție de complexitatea designului.

Investiția în colantare poate fi justificată dacă vrei o schimbare de culoare fără vopsire, protecție suplimentară pentru vopsea, branding pentru vehiculul de firmă sau să protejezi investiția în timp, folia de calitate putând dura mulți ani. În schimb, dacă bugetul este limitat sau modificarea dorită este temporară, opțiunile parțiale sau folii mai simple pot fi mai potrivite.