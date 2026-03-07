În statele membre ale Uniunii Europene (UE) există reguli comune privind pensiile. Ideea de bază este simplă: fiecare țară îți plătește partea de pensie pentru anii în care ai lucrat acolo. Contribuțiile nu se pierd dacă o persoană a lucrat în mai multe state membre.

Dacă cineva a lucrat în Italia, Spania sau Germania și apoi se întoarce la bătrânețe în România, va primi pensii separate din fiecare țară în care a avut activitate.

De exemplu, dacă o persoană a lucrat 10 ani în România, 15 ani în Italia și 5 ani în Germania, atunci la pensie va primi o pensie din România pentru cei 10 ani lucrați acolo, o pensie din Italia pentru cei 15 ani lucrați acolo și o pensie din Germania pentru cei 5 ani lucrați acolo. Banii sunt plătiți lunar, fiecare stat virând partea lui, uneori chiar în monede diferite.

Pentru a primi aceste pensii, atunci când persoana se apropie de vârsta de pensionare trebuie să depună cererea de pensie în țara în care locuiește în acel moment, de exemplu în România. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) din România va contacta instituțiile corespunzătoare din celelalte țări în care persoana a lucrat, iar fiecare stat va calcula pensia pentru anii lucrați pe teritoriul său.

Este important ca procedura să fie începută cu aproximativ șase luni înainte de momentul pensionării, deoarece verificarea datelor și comunicarea dintre instituții poate dura.

Situația este similară și în cazul în care o persoană a lucrat în România, dar dorește să își petreacă bătrânețea în Italia, Spania sau Germania. România va plăti pensia pentru anii lucrați pe teritoriul ei, iar dacă persoana a lucrat și în alte state, va primi și pensii din acele țări pentru perioada lucrată acolo.

Un aspect important este că pensia românească poate fi primită chiar dacă pensionarul locuiește în altă țară. Plata poate fi făcută într-un cont bancar din străinătate sau într-un cont din România. Dacă persoana pleacă din țară înainte de pensionare, are două variante pentru a solicita pensia.

Poate depune cererea în statul în care locuiește, de exemplu Italia, Spania sau Germania, iar instituția de acolo va contacta autoritățile din România. Alternativ, poate depune cererea de pensie în România înainte de plecare, iar pensia va putea fi ulterior plătită în străinătate.

Un alt aspect important, pe care mulți români nu îl cunosc, este principiul european al totalizării anilor de muncă. Acest principiu înseamnă că anii lucrați în toate țările din Uniunea Europeană se adună pentru a verifica dacă o persoană îndeplinește condițiile pentru a avea dreptul la pensie.

De exemplu, dacă cineva a lucrat 4 ani în Germania și 31 de ani în România, deși Germania cere în mod normal un minim de 5 ani de contribuții pentru pensie, autoritățile germane vor lua în calcul și anii lucrați în România. Astfel, persoana va primi pensie din Germania pentru cei 4 ani lucrați acolo, deoarece totalul anilor de muncă este suficient pentru a îndeplini condițiile generale.

În Italia, pentru pensia normală este nevoie de minimum 20 de ani de contribuții, iar vârsta standard de pensionare este aproximativ 67 de ani. Totuși, datorită regulilor Uniunii Europene, dacă o persoană a lucrat mai puțin de 20 de ani în Italia, anii lucrați în alte state, cum ar fi România, pot fi luați în calcul pentru îndeplinirea condițiilor.

De exemplu, dacă cineva a lucrat 10 ani în România și 7 ani în Italia, Italia îi va plăti pensie pentru cei 7 ani lucrați acolo, deoarece totalul anilor recunoscuți la nivel european este de 17 ani.

În Spania, pentru a primi pensie este nevoie de minimum 15 ani de contribuții, iar cel puțin doi dintre acești ani trebuie să fie în ultimii 15 ani înainte de pensionare. Vârsta de pensionare este aproximativ între 66 și 67 de ani. Dacă o persoană nu are toți cei 15 ani lucrați în Spania, se aplică și aici principiul totalizării anilor lucrați în alte state ale Uniunii Europene.

În Germania, condiția minimă pentru a avea dreptul la pensie este de 5 ani de contribuții, iar vârsta standard de pensionare este aproximativ 67 de ani. Germania este una dintre țările în care este relativ mai ușor să obții dreptul la pensie, deoarece pragul minim de contribuție este mai mic decât în alte state.

În România, pentru a primi pensie este necesar un minim de 15 ani de contribuții, iar stagiul complet de cotizare este de aproximativ 35 de ani. Vârsta de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați, iar pentru femei aceasta crește treptat până la 65 de ani.