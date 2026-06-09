Retrageri masive de numerar și datorii la stat. Descoperirile făcute de ANAF la o firmă de pază

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din ANAF a descoperit un prejudiciu estimat la 14,9 milioane de lei în urma verificărilor efectuate la o societate din București care desfășoară activități de pază și protecție. Autoritatea fiscală a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală, existând suspiciuni privind săvârșirea unor fapte de evaziune fiscală.

Potrivit informațiilor transmise de Agenția Națională de Administrare Fiscală, suma identificată reprezintă contribuții sociale și impozit pe veniturile salariale care nu au fost achitate la bugetul de stat. Inspectorii susțin că societatea nu a evidențiat integral veniturile obținute prin utilizarea forței de muncă.

În timpul controlului, echipele antifraudă au analizat datele privind activitatea firmei și au comparat numărul de ore facturate către clienți cu cele declarate prin documentele fiscale. Verificările au scos la iveală diferențe importante între cele două categorii de date.

Rezultatele controlului indică existența unei diferențe de peste 1,5 milioane de ore care nu ar fi fost declarate fiscal, raportat la orele efectiv lucrate și facturate de companie.

ANAF mai arată că aproximativ 17 milioane de lei încasați de la clienți au fost retrași în numerar de reprezentantul societății. Sumele ar fi fost ridicate prin intermediul unor avansuri de trezorerie considerate nejustificate sau prin utilizarea fondurilor din casierie fără înregistrarea acestora în documentele contabile.

La momentul verificărilor, inspectorii antifraudă au constatat și o lipsă în casieria societății, valoarea acesteia fiind estimată la 4,4 milioane de lei. Conform autorității fiscale, mecanismul identificat ar fi permis constituirea unor resurse financiare informale. Aceste fonduri ar fi putut fi folosite pentru plata „la negru” a salariilor, fără declararea și achitarea obligațiilor fiscale aferente.

Datele analizate de inspectorii DGAF au evidențiat, de asemenea, existența unor datorii restante către bugetul de stat care depășeau 6 milioane de lei.

În urma constatărilor făcute în timpul controlului, ANAF a anunțat că va sesiza autoritățile de urmărire penală competente. Instituția apreciază că faptele identificate pot întruni elementele constitutive ale infracțiunii de evaziune fiscală.

Separat de demersul penal, societatea a fost sancționată contravențional pentru nerespectarea normelor privind disciplina financiară referitoare la operațiunile de încasări și plăți efectuate în numerar. Valoarea amenzii aplicate depășește 1,16 milioane de lei, potrivit informațiilor comunicate de autoritatea fiscală.

Verificările se înscriu într-o acțiune desfășurată la nivel național, prin care ANAF urmărește legalitatea activităților desfășurate de firmele din domeniul pazei și protecției. Selectarea contribuabililor supuși controlului a fost realizată pe baza unei analize de risc efectuate de instituție.