Surse liberale au precizat că solicitările PSD privind ajutoarele unice pentru pensii vor fi acoperite aproximativ la nivelul anului trecut. Totuși, pentru persoanele vulnerabile, sumele nu vor ajunge la cuantumul cerut de social-democrați, deoarece nu a fost indicată o sursă clară de finanțare.

Potrivit acelorași surse, premierul Ilie Bolojan le-a transmis liderilor PNL că își dorește un buget construit pe date corecte și pe venituri realiste. El a arătat că trebuie evitate situațiile din anii anteriori, când bugetul era construit pe estimări optimiste, iar la final execuția arăta dezechilibre majore.

Premierul a precizat că bugetul este finalizat în proporție de 99% și că miercuri va avea loc o nouă discuție în coaliție pentru definitivarea ultimelor aspecte. Una dintre principalele provocări rămâne reducerea deficitului bugetar.

În același timp, o prioritate majoră o reprezintă investițiile, în special cele finanțate din bugetul național. Ministrul Transporturilor a subliniat că, în lipsa măsurilor adoptate în 2025, nu ar fi fost posibilă construcția unui buget cu un deficit de 6,2%.

Oficialul a mai arătat că prioritatea este reprezentată de proiectele din PNRR, unde alocările cresc semnificativ, cu peste 22 de miliarde de lei în plus față de anul trecut.

O altă temă discutată în cadrul ședinței a vizat transferurile către bugetele locale. Premierul a arătat că, indiferent de formula adoptată, veniturile autorităților locale trebuie să fie mai mari decât cele din anul precedent.

În ceea ce privește pachetul social propus de PSD, acesta a fost integrat în proiectul de buget, însă nu la nivelul inițial solicitat. S-a stabilit o sumă considerată rezonabilă pentru ajutoarele one-off destinate pensionarilor.

Pentru persoanele vulnerabile cu pensii sub 2.000 de lei vor exista alocări și în acest an, însă nu la nivelul dorit de PSD, în lipsa unei surse de finanțare identificate. O decizie finală este așteptată miercuri, în cadrul noii runde de discuții din coaliție.

Potrivit surselor, cel mai probabil bugetul va fi aprobat săptămâna viitoare, adoptat de Guvern și transmis ulterior Parlamentului pentru dezbatere și vot.