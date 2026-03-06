Campania pentru subvențiile agricole din 2026 aduce modificări importante pentru fermierii români. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat că anumite categorii de fermieri vor fi incluse automat în controalele pe teren, iar aceasta măsură vizează creșterea transparenței și corectitudinii în acordarea subvențiilor.

Conform informațiilor transmise de Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), fermierii care depun cereri în județe unde dețin o pondere redusă din suprafața totală sau care modifică cererile deja depuse vor fi automat incluși în eșantionul de control APIA.

Această măsură se aplică pentru toate tipurile de subvenții agricole, inclusiv pentru plata pe suprafață și schemele speciale de sprijin, și are ca scop reducerea erorilor și prevenirea fraudei în procesul de acordare a fondurilor europene și naționale.

În cadrul unei întâlniri recente la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) cu secretarul de stat Emil Dumitru, reprezentanții LAPAR au subliniat importanța activării grupurilor de dialog civil, conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională.

Astfel, punctele de vedere ale fermierilor vor fi integrate în procesul legislativ, iar deciziile privind subvențiile și protecția culturilor vor fi mai predictibile și transparente.

În privința subvențiilor PD-28 pentru menținerea zonelor neproductive și înființarea elementelor de peisaj, până în prezent au fost plătite 58.865 de cereri. Restanțele depind de fluxul fondurilor de la Ministerul Finanțelor, în condițiile în care bugetul de stat pentru 2026 nu este aprobat.

Alte informații esențiale pentru fermieri:

Acciza la motorină: 2,69 lei/litru, diferența dintre acciza standard și cea redusă.

Buget estimat 2026: peste 800 milioane lei.

Posibil ajutor de minimis: până la 1 milion lei, ca instrument suplimentar de sprijin.

În discuțiile de la MADR, au fost abordate și următoarele aspecte legislative:

Legea vânătorii: peste 3.800 ha de teren afectate de atacul ciorilor și graurilor.

Natura 2000 (OUG 57/2007): excluderea terenului arabil extravilan pentru predictibilitate.

Irigații: extinderea compensațiilor pentru energia utilizată la irigații.

Aceste măsuri vizează protejarea culturilor și sprijinirea fermierilor în gestionarea riscurilor agricole.

La întâlnirea cu MADR au participat Matei Titianu, noul președinte al LAPAR, împreună cu membrii Consiliului Director, consolidând astfel colaborarea între fermieri și autorități în vederea aplicării eficiente a politicilor agricole.