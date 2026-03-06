Criza energetică din Europa, agravată de conflictul dintre SUA, Israel și Iran, determină oficialii europeni să analizeze soluții rapide pentru reducerea costurilor energiei. Vineri, Comisia Europeană va analiza mai multe opțiuni pe termen scurt pentru a diminua presiunea asupra economiei europene.

Discuțiile pregătesc terenul pentru summitul liderilor Uniunii Europene programat pe 19 martie, unde problema prețurilor la energie va deveni unul dintre principalele subiecte de pe agenda politică.

Creșterea costurilor la energie afectează puternic industria grea din Europa. Reprezentanții sectorului industrial avertizează că facturile mari la energie au contribuit deja la închiderea unor fabrici și la pierderea competitivității pe plan global.

Potrivit unui document pregătit pentru discuțiile de vineri și consultat de Bloomberg News, Comisia Europeană consideră că blocul comunitar trebuie să adopte schimbări care să sprijine în special regiunile și companiile cele mai afectate de criza energetică.

Aceste măsuri ar putea rămâne necesare pentru o perioadă cuprinsă între doi și cinci ani, până când investițiile în energia verde vor începe să reducă semnificativ costurile.

În prezent, sistemul energetic european rămâne dependent de combustibilii fosili, ceea ce face ca prețurile energiei să fie vulnerabile la evoluțiile geopolitice și la fluctuațiile piețelor internaționale.

„În calitate de importator net de combustibili fosili, UE va plăti întotdeauna mai mult decât ţările producătoare pentru combustibilii fosili pe care îi consumă. Astfel, pe termen lung, direcţia este clară: energia curată autohtonă este singura soluţie viabilă pentru scăderea preţurilor la energie până la sfârşitul deceniului”, se arată în documentul Comisiei.

În același timp, oficialii europeni avertizează că eventualele intervenții pe piața energiei trebuie să fie atent calibrate. Orice schimbare de politică energetică ar trebui să evite crearea unor noi instabilități sau încetinirea tranziției către surse de energie curată.

De asemenea, Comisia Europeană subliniază că noile măsuri nu ar trebui să ducă la fragmentarea pieței energetice europene, care funcționează pe baza unor mecanisme comune.

În centrul dezbaterilor europene se află mecanismul prețului marginal, sistem utilizat la nivel global pentru stabilirea prețului energiei electrice.

În acest mecanism, energia din surse regenerabile este utilizată prima, deoarece este cea mai ieftină. Atunci când cererea crește, gazul intră în mixul energetic și ajunge să stabilească prețul final al energiei electrice.

Potrivit Comisiei Europene, acest model oferă stimulente importante pentru investiții în tehnologii curate și reduce nevoia de subvenții guvernamentale.

Un grup de șapte state membre ale Uniunii Europene, printre care Suedia, Danemarca și Țările de Jos, a transmis o scrisoare comisarului european pentru energie, Dan Jorgensen, în care avertizează asupra riscurilor modificării mecanismului actual de piață.

Miniștrii din aceste state consideră că extinderea capacităților de energie regenerabilă va reduce în mod natural rolul gazului în stabilirea prețurilor la electricitate.

„Nu a fost identificat niciun model alternativ satisfăcător”, susţin miniştri din cele şapte ţări.

Comisia Europeană a prezentat și o serie de instrumente pe care statele membre le pot utiliza deja pentru a reduce presiunea costurilor energetice.

Printre acestea se numără:

-ajutoarele de stat pentru companii,

-contractele pentru diferență,

-acordurile pe termen lung de achiziție a energiei electrice,

-compensarea costurilor legate de prețul carbonului pentru utilizatorii industriali.

În prezent, costurile legate de emisiile poluante reprezintă aproximativ 11% din factura de energie electrică pentru industrie, însă aceste taxe au rolul de a încuraja trecerea către surse de energie mai puțin poluante.