Bursele europene au fost puternic afectate de conflictul dintre SUA, Israel și Iran. Indicele paneuropean Stoxx 600 a încheiat sesiunea în scădere cu 1,4%, pierzând câștigurile înregistrate mai devreme în cursul zilei. Majoritatea sectoarelor au închis pe minus, iar principalele burse europene au urmat aceeași tendință negativă. Singurul sector care a reușit să rămână pe creștere a fost cel media, conform Reuters.

Și piața spaniolă a fost afectată de tensiunile politice. Indicele IBEX 35 din Spania a scăzut cu 1,4%, după ce autoritățile de la Madrid au provocat nemulțumirea președintelui american Donald Trump. Nemulțumirea a apărut după ce Spania a refuzat să permită forțelor americane să utilizeze bazele militare spaniole pentru atacuri împotriva Iranului. În acest context, liderul de la Washington a anunțat intenția de a întrerupe schimburile comerciale cu Spania și de a reduce relațiile cu această țară.

„Spania a fost teribilă. Vom întrerupe toate schimburile comerciale cu Spania. Nu vrem să mai avem nimic de-a face cu Spania”, a declarat Trump.

Situația a fost descrisă de premierul spaniol Pedro Sánchez drept un dezastru regional. Ulterior, Casa Albă a susținut că Spania ar coopera militar cu Statele Unite în conflictul cu Iranul, însă autoritățile spaniole au respins ferm această afirmație.

Pe plan corporativ, producătorul german de tancuri Renk a raportat rezultate financiare solide pentru anul fiscal 2025. Compania a înregistrat venituri de 1,37 miliarde de euro, în creștere cu 19,8% față de anul precedent, evoluție susținută de extinderea puternică a activității în sectorul apărării.

Renk a anunțat comenzi noi în valoare de 1,57 miliarde de euro și un portofoliu total de comenzi de 6,7 miliarde de euro, în creștere față de aproximativ 5 miliarde de euro în 2024. Compania estimează că veniturile ar putea ajunge la aproximativ 1,5 miliarde de euro în 2026, în contextul incertitudinii geopolitice persistente. În pofida acestor rezultate, acțiunile companiei au închis ședința bursieră cu o scădere de 11,4%.

Atenția piețelor globale rămâne concentrată pe conflictul dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului, în condițiile în care atacurile s-au intensificat în ultimele 24 de ore. Israelul a lansat miercuri o nouă serie de lovituri asupra capitalei iraniene, Teheran, iar ministrul israelian al apărării a indicat că obiectivul este distrugerea capacităților regimului iranian. În același timp, Statele Unite au anunțat distrugerea a 17 nave iraniene și a aproape 2.000 de ținte.

În Iran au apărut și evoluții politice importante. Clerici de rang înalt implicați în procesul de alegere a viitorului lider suprem analizează posibilitatea ca funcția să fie preluată de Mojtaba Khamenei, fiul regretatului ayatollah Ali Khamenei.

În paralel, obiectivul final al operațiunii militare denumite Epic Fury, desfășurată de Statele Unite și Israel, rămâne neclar. Specialiștii avertizează că cele două țări ar putea ajunge implicate într-un conflict de durată dacă regimul iranian se dovedește mai rezistent decât se anticipa inițial.

Tensiunile geopolitice au avut efect și asupra pieței energiei. Prețurile petrolului au continuat să crească joi. Cotația Brent, reperul global al pieței petroliere, a urcat cu 3,7%, ajungând la 84,44 dolari pe baril. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate a crescut cu 6%, până la 79,17 dolari pe baril.

Potrivit analizei realizate de directorul de piețe al companiei AJ Bell, Dan Coatsworth, ritmul rapid al evoluțiilor din Orientul Mijlociu face dificil pentru investitori să stabilească dacă actuala situație va genera o criză energetică de lungă durată sau doar un șoc temporar, dar puternic, pe piețele energetice.