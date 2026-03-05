Bogdan Comaroni a vorbit, azi, la podcastul realizat de Robert Turcescu difuzat pe canalul de YouTube „HAI România!”, despre ideologia religioasă care stă în spatele războaielor. Un caz spumos este cel al lui Benjamin Netanyahu, premierul Israelului. Care ar fi fost marcat de o profeție pe care i-a făcut-o un rabin, în urmă cu mulți ani. Atunci când actualul lider îndeplinea funcția de ambasador al Israelului la ONU.

„Netanyahu are o problemă profetică. Deci, el când avea în jur de 36-37 de ani și era ambasador la ONU, al Israelului. S-a întâlnit acolo cu un mare, mare rabin imens, care practic deținea toată America. Mi-am adus aminte de asta și am și dat, am făcut un material pe Ziua News, cine vrea să-l vadă, să-l vadă. Îsta era rabinul mișcării Habad, o mișcare imensă, deci acolo, care cuprindea toată America cu tot. Iar rebe ăsta în America era rabinul maxim șef, adică nu exista nimic peste ăsta. Deci se strânseseră toți, cu toți de erau evrei, bancheri, ortodocși, ultraortodocși, deci erau cu toate astea. Ăsta s-a dus atunci și i-a strâns mâna lui Bibi. Și i-a zis: tu vei ajunge prim-ministru Israelului și vei fi ultimul lider. care va da sceptrul lui Mesia”, a povestit Comaroni.

Ulterior, din câte se pare, premierul Israelului a fost marcat de această profeție, care s-a dovedit pe jumătate adevărată, atunci când a devenit prim-ministrul Israelului.

„După aia i-a filat lampa ăstuia, deci a zis clar că el e ăla care trebuie să îndeplinească Armaghedonul, adică bătălia finală de la Armaghedon. Și în care vin toți împărații din țările care sunt în Orientul Mijlociu. Că el pe alea le vede acolo, împotriva lui. Și că el să facă Israelul cel mare, că asta era ideea, să facă Israelul cel mare, că așa trebuie să îl predea lui Mesia, e vorba de Mesia lor, adică nu de Isus, că ei nu l-au cunoscut pe Isus. Și să-i dea bucata aia de teren din Orientul Mijlociu”, a mai spus Comaroni.

În acest context, la un moment dat, în SUA, a izbucnit un mare scandal. Pentru că ambasadorul trimis de Washington în Israel a vorbit despre dreptul israelienilor de-a revendica teritoriile din jur.

„Asta e culmea, adică e ambasadorul Statelor Unite în Israel și ăla spune că Israelul are dreptul să ia toate pământurile alea pentru că ei sunt poporul ales și sunt cei care trebuie să stea în acea zonă. Deci repet, l-a făcut Tucker Carlson în interviu cu ăla… E fabulos, au înnebunit toți ăia din America că și-au dat seama că ăla reprezenta interesele Israelului, nu alea al Statelor Unite. Și se punea problema: e clar că SUA sunt conduse de Israel”, a mai spus jurnalistul.

Care a remarcat și capacitatea lui Benjamin Netanyahu de-a revenit tot timpul la putere, chiar și atunci când nu părea să mai aibă șanse și susținere.