Consiliul Național de Securitate al Israelului a transmis că escaladarea situației cu Iranul crește probabilitatea ca regimul iranian să intensifice tentativele de a comite atacuri în afara țării. Potrivit instituției, țintele ar putea fi obiective israeliene sau evreiești.

Consiliul arată că, pe baza experienței anterioare, este posibil ca și alte elemente teroriste sau inițiative locale, inclusiv atacatori individuali, să fie motivate să vizeze israelieni în străinătate.

În acest context, autoritățile solicită cetățenilor israelieni aflați peste hotare să manifeste vigilență sporită în toate destinațiile. De asemenea, sunt îndemnați să respecte avertismentele de călătorie și să verifice nivelul de alertă pentru țara în care se află sau în care intenționează să călătorească.

„Pe fondul escaladării situaţiei cu Iranul, Consiliul Naţional de Securitate face apel la cetăţenii israelieni aflaţi în străinătate să adopte măsuri sporite de precauţie în toate destinaţiile din lume. Escaladarea cu Iranul creşte probabilitatea ca, în viitorul apropiat, regimul iranian să intensifice tentativele de a comite atacuri în afara ţării împotriva unor ţinte israeliene sau evreieşti. Pe baza experienţei anterioare, este posibil ca şi alte elemente teroriste sau iniţiative locale (inclusiv atacatori individuali) să fie motivate să vizeze israelieni în străinătate”, anunţă Consiliul.

Consiliul Național de Securitate recomandă evitarea publicării în timp real pe rețelele sociale a detaliilor legate de locație, cazare sau planuri de deplasare. Astfel de informații ar putea oferi date actualizate despre poziția persoanei.

De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să evite participarea la evenimente sau vizitarea unor obiective asociate cu Israelul sau comunitatea evreiască care nu beneficiază de protecție.

Instituția atrage atenția asupra necesității de a fi atenți la ceea ce se întâmplă în jur în zone asociate cu Israelul sau iudaismul, precum case Chabad, sinagogi sau restaurante israeliene și evreiești. Orice activitate neobișnuită, obiecte suspecte sau persoane suspecte ar trebui tratate cu maximă atenție.

În cazul unei amenințări sau al unui atac, cetățenii sunt îndemnați să contacteze serviciile locale de securitate și să raporteze incidentul cât mai rapid. Consiliul recomandă notarea în prealabil a numerelor de urgență din țara în care se află.

Totodată, autoritățile sfătuiesc evitarea intrării în zone ostile israelienilor și evreilor, inclusiv cartiere, districte sau piețe din țări sau regiuni unde opinia publică este ostilă față de Israel.

Benjamin Netanyahu a vorbit sâmbătă dimineață la telefon cu Donald Trump, potrivit Biroului Prim-ministrului israelian. Instituția a publicat o fotografie prezentată ca fiind realizată în timpul convorbirii, în care Netanyahu apare la birou, cu o hartă a Orientului Mijlociu desfășurată în fața sa.

În imagine este vizibil un exemplar al volumului „Allies At War”, o lucrare recentă despre Al Doilea Război Mondial și alianța britanico-americano-sovietică împotriva Germaniei naziste.

Ministrul Apărării din Israel, Israel Katz, a anunțat că a fost lansat un atac preventiv asupra Iranului. Donald Trump a publicat un videoclip de opt minute pe platforma sa, Truth Social, în care a confirmat implicarea Statelor Unite în atac.

Armata israeliană a transmis că mai multe rachete au fost lansate din Iran către Israel. Benjamin Netanyahu a afirmat că Washingtonul și Israelul au lansat o operațiune pentru a elimina ceea ce el a descris drept amenințarea existențială reprezentată de regimul terorist din Iran.