Datele Colliers arată că investitorii români au acumulat investiții de aproape 1,8 miliarde de euro în ultimul deceniu, depășind capitalul provenit din Africa de Sud sau Austria în aceeași perioadă.

„Una dintre cele mai importante tendințe de pe piața investițiilor din România este rolul tot mai puternic al capitalului autohton, care a devenit un factor de stabilitate. Dacă în trecut capitalul străin era dominant, în ultimii ani, cu foarte puține excepții, capitalul generat local s-a clasat în mod repetat pe unul dintre primele două locuri din top, ceea ce reprezintă un semnal clar al maturizării economiei locale. În ultimul deceniu, investitorii români au plasat aproximativ 1,8 miliarde de euro, ajungând astfel la o pondere de aproximativ 20% din total (…) Această schimbare structurală creează o bază solidă pentru evoluții viitoare pozitive și reprezintă un semn clar că piața locală capătă încredere în propriile forțe”, explică Ionuț Mandanac, Associate Director | Capital Markets în cadrul Colliers.

Volumul total al tranzacțiilor imobiliare din 2025 s-a situat la aproximativ 525 de milioane de euro, cu aproape 30% sub nivelul din 2024, când piața a atins 750 de milioane de euro.

Consultanții Colliers explică faptul că declinul nu reflectă o retragere a investitorilor, ci amânarea unor tranzacții majore și impactul incertitudinilor politice interne din anul precedent.

La nivel regional, 2025 a marcat revenirea tranzacțiilor, după doi ani caracterizați de diferențe majore între așteptările cumpărătorilor și cele ale vânzătorilor.

Segmentul retail a fost cel mai activ, generând aproximativ 38% din volumul total. Cea mai mare tranzacție a anului a fost vânzarea unui portofoliu de parcuri comerciale către fondul britanic M Core, pentru circa 57 de milioane de euro.

Clădirile de birouri au reprezentat aproximativ 31% din piață. Printre tranzacțiile relevante se numără achiziția primei faze a proiectului Equilibrium din București de către fondul maghiar Gránit Asset Management.

În sectorul hotelier, tranzacția Hilton Garden Inn Bucharest Airport, estimată la aproximativ 40 de milioane de euro, a devenit a doua cea mai mare tranzacție hotelieră din istoria pieței locale.

Colliers menține randamentele de referință la:

-7,25% pentru centre comerciale dominante

-7,50% pentru birouri premium

-7,75% pentru spații industriale

Spre deosebire de alte piețe din regiune, randamentele din București au rămas constante, reflectând un echilibru între cerere și ofertă.

Pe segmentul finanțării, băncile au continuat să susțină activele performante. În 2025 a fost realizată cea mai mare refinanțare din istoria pieței locale – peste 500 de milioane de euro pentru proiectele AFI Cotroceni, AFI Brașov și AFI Ploiești.

„Legislația fiscală se schimbă într-un ritm accelerat, iar regulile devin tot mai complexe, motiv pentru care investitorii analizează mult mai atent structura tranzacțiilor și impactul fiscal pe termen mediu și lung (…) În aceste condiții, predictibilitatea și o planificare fiscală riguroasă devin factori decisivi pentru menținerea atractivității pieței locale”, explică Alex Milcev, Partner, Tax & Law Services Leader EY România și Moldova.

Cele șase piețe majore din CEE – Bulgaria, Cehia, Polonia, România, Slovacia și Ungaria – au atras investiții de 11,6 miliarde de euro în 2025, cu 31% peste nivelul anului anterior.

Investitorii regionali au generat aproximativ 64% din volumul tranzacțiilor, în timp ce capitalul vest-european a avut o pondere de 17%, iar cel american de 11%.

Pentru 2026, Colliers anticipează rezultate semnificativ mai bune, inclusiv pe piața românească.

„Pentru 2026, anticipăm rezultate semnificativ mai bune pe piața tranzacțiilor imobiliare decât în ultimii doi ani. Lichiditatea începe să revină în regiune (…) Dacă mediul politic intern se menține stabil (…) piața investițională poate intra într-o fază de revenire sustenabilă”, conchide Robert Miklo, Partner | Head of Capital Markets la Colliers.