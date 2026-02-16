Bogdan Ivan a prezentat în Parlament detaliile unui sistem care ar urma să fie implementat după finalizarea preluării Azomureș de către Romgaz, astfel încât îngrășămintele produse la combinat să ajungă direct la fermierii români.

Combinatul Azomureș, considerat cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România și unul dintre cei mai importanți consumatori de gaze naturale din țară, ar urma să fie integrat în portofoliul Romgaz. În acest context, ministrul Energiei a precizat că, împreună cu ministrul Agriculturii, a fost deja pus la punct un mecanism prin care subvențiile agricole pe suprafață să fie transformate în bonuri valorice utilizabile pentru achiziția de îngrășăminte.

În declarația susținută în legislativ, ministrul a explicat modul concret în care ar urma să funcționeze acest sistem și obiectivul economic urmărit prin această măsură:

„Gazul din Marea Neagră, mare parte din el, o să meargă, și îmi doresc asta, în industria din România, în industria petrochimică, iar la Azomureș, împreună cu ministrul Barbu, deja am creat un sistem prin care îngrășămintele or să meargă direct la fermieri. (…) toate subvențiile agricole pe suprafață care trebuie să meargă la fermieri, or să primească niște bonuri valorice, cu care se vor duce la Azomureș la fabrică, or să ia îngrășământul și automat se face decont între Romgaz, care prea activele de la Azomureș, și Ministerul Agriculturii. Mă interesează ca gazele românilor, din subsolul României, să fie aduse în industria din România, altfel nu putem să ne dezvoltăm ca țară”, a spus Bogdan Ivan în Parlament.

Prin acest mecanism, statul urmărește utilizarea gazelor din Marea Neagră în industria petrochimică internă și susținerea directă a agriculturii, printr-un circuit economic închis între producătorul de gaze, combinatul de îngrășăminte și fermieri.

Anunțul făcut de Bogdan Ivan vine în contextul unor discuții oficiale la nivel guvernamental privind transferul activelor Azomureș către Romgaz.

Pe 3 februarie, premierul Ilie Bolojan a primit la Palatul Victoria o delegație a companiei Ameropa Grains România, proprietarul combinatului Azomureș. La întâlnire au participat și reprezentanții Romgaz, Aristotel Jude și Răzvan Popescu. Potrivit informațiilor transmise de Guvern, negocierile pentru preluarea combinatului sunt în curs.

Luna trecută, Romgaz a anunțat că a transmis către Azomureș o scrisoare oficială în care a informat compania cu privire la intervalul de preț propus pentru achiziția activelor. Reprezentanții societății de stat au precizat că acceptarea acestui interval ar permite intrarea într-o etapă de negocieri extinse privind termenii și condițiile tranzacției.

Într-o poziție publică fermă, compania a subliniat că procesul trebuie să respecte regulile corporative și legislația în vigoare: