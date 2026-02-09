Companiile din România se confruntă cu un context economic marcat de incertitudine, iar lipsa predictibilității legislative afectează deciziile de investiții și capacitatea de a crea locuri de muncă sustenabile. Confederația Patronală Concordia atrage atenția că mediul de afaceri are nevoie de condiții stabile, reguli clare și de un cadru european coerent pentru a putea susține dezvoltarea economică pe termen lung.

Potrivit unui comunicat de presă transmis luni de organizație, companiile locale nu pot funcționa eficient într-un climat dominat de schimbări frecvente și de lipsa unei direcții strategice clare. În acest context, Concordia subliniază că îmbunătățirea competitivității la nivelul Uniunii Europene este esențială nu doar pentru creșterea economică, ci și pentru menținerea locurilor de muncă de calitate.

Organizația patronală consideră că România trebuie să beneficieze de politici europene coerente, adaptate realităților economice, care să permită companiilor să inoveze și să investească fără riscuri suplimentare generate de instabilitate legislativă sau birocratică excesivă.

„Companiile locale au nevoie de condiţii stabile, de reguli clare şi de un cadru european predictibil pentru a investi, a inova şi a crea locuri de muncă de calitate. Pentru mediul de afaceri din România, îmbunătăţirea competitivităţii la nivelul UE nu este doar un deziderat, este o condiţie esenţială pentru creştere şi prosperitate pe termen lung. Sub o misiune comună, măsurile trebuie să vină în congruenţă de la nivel european şi de la nivel naţional”, a declarat Adelina Dabu, head of Public Affairs în cadrul Confederaţiei Patronale Concordia.

În același demers, Confederația Patronală Concordia se alătură apelului lansat de BusinessEurope către instituțiile europene, solicitând trecerea de la discursuri politice la acțiuni concrete. Organizațiile de afaceri susțin că momentul actual este decisiv pentru viitorul competitivității europene.

Mediul economic european se află într-o etapă critică, în care întârzierile și lipsa de coerență pot avea consecințe directe asupra capacității companiilor de a rămâne competitive la nivel global. BusinessEurope avertizează că simpla formulare a unor obiective ambițioase nu este suficientă fără implementarea unor politici eficiente și rapide.

„Este momentul să transformăm ambiţiile privind competitivitatea şi reducerea birocraţiei în realizări concret”, a subliniat Fredrik Persson, președintele BusinessEurope.

Acesta a explicat că Uniunea Europeană trebuie să își valorifice avantajele structurale și să acționeze ferm pentru a sprijini companiile care operează pe piața unică. În lipsa unor măsuri decisive, riscul este ca investițiile private să fie redirecționate către alte regiuni mai atractive din punct de vedere economic.

„UE se află într-un punct de inflexiune, iar astfel de momente necesită mai mult decât intenţii corecte. Pentru a răspunde acestui moment, UE trebuie să transforme ambiţia sa pozitivă privind competitivitatea în acţiuni decisive care să facă o diferenţă reală pentru companii. Comunitatea de afaceri este pregătită să sprijine aceste eforturi, motiv pentru care BusinessEurope lansează acest apel ferm la acţiune şi propuneri concrete despre cum putem stimula competitivitatea europeană. UE trebuie să valorifice pe deplin potenţialul pieţei sale unice, să reducă preţurile la energie şi să creeze condiţiile potrivite pentru a atrage investiţii private, pentru a dezvolta idei noi şi a le comercializa în Europa. Acest lucru trebuie să coincidă cu o agendă de comerţ şi diversificare ambiţioasă, cu privire la transferul emisiilor de carbon în afara UE şi cu o reducere tangibilă a sarcinii administrative pentru companii”, a menţionat Fredrik Persson.

Reprezentanții mediului de afaceri avertizează că lipsa de claritate și de viteză în procesul decizional afectează toate companiile din Uniunea Europeană, indiferent de dimensiune sau domeniu de activitate. În acest sens, BusinessEurope consideră că anul 2026 ar trebui să devină un reper pentru livrarea unor rezultate concrete.

„Dacă vrem ca Europa să rămână puternică, trebuie să acţionăm decisiv şi să facem din 2026 anul în care livrăm rezultate. Puterea economică a Europei este fundaţia prosperităţii sale şi a poziţiei sale în lume. UE are toate ingredientele de care are nevoie pentru a asigura un viitor mai prosper, dar trebuie să acţioneze înainte să fie prea târziu”, a punctat președintele BusinessEurope.

Confederația Patronală Concordia este un partener de dialog social reprezentativ la nivel național și reunește companii din 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești. Organizația are o contribuție de aproximativ 30% la Produsul Intern Brut și reprezintă peste 450.000 de angajați din 4.200 de firme, cu capital românesc și străin.

La nivel internațional, Concordia este membră a BusinessEurope, a Organizației Internaționale a Angajatorilor și a Business at OECD. BusinessEurope reprezintă cea mai mare organizație-umbrelă a mediului de afaceri european, reunind 42 de federații naționale din 36 de țări din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și din vecinătate.