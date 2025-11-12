Energia și serviciile continuă să tragă prețurile în sus. Rata anuală a inflației a coborât în octombrie 2025 la 9,8%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, marcând o ușoară temperare după două luni de stagnare în jurul nivelului de 9,9%.

Instituția menționează că rata anuală a inflaţiei în octombrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, a fost 9,76%, după ce în septembrie fusese de 9,88%. Prin urmare, trendul descendent al prețurilor de consum rămâne timid, dar vizibil.

Segmentul mărfurilor nealimentare a înregistrat cele mai mari creșteri de prețuri, de 10,96% față de anul trecut, urmat de servicii, cu un plus de 10,52%, și de alimente, cu 7,57%.

În rândul produselor alimentare, continuă să se observe scumpiri importante la fructele proaspete (+22,74%) și la cafea, mai scumpă cu 19,25% față de octombrie 2024. Conservele din fructe costă cu 14,96% mai mult, iar „tarifele din grupa produselor zahăr, produsele zaharoase și mierea de albine au crescut cu 13,27%”.

De asemenea, laptele de vacă s-a scumpit cu 11,46%, pâinea cu 9,5%, ouăle cu 9,03%, iar citricele cu 8,16%. În categoria băuturilor alcoolice, berea este mai scumpă cu 7,39%, vinul cu 6,57%, iar carnea de bovine cu 10,39%.

Există și produse alimentare care s-au ieftinit: cartofii s-au redus cu 9,32%, legumele și conservele de legume cu 3,02%, iar fasolea boabe cu 0,65%.

La capitolul servicii, INS arată că biletele CFR s-au majorat cu 18,59%, urmate de cele ale serviciilor de igienă și cosmetică, cu 18,54%.

Creșteri consistente s-au înregistrat și la reparațiile auto (+16,57%) și la reparațiile de încălțăminte și îmbrăcăminte (+14,76%). Chiriile sunt mai mari cu 8,86% față de anul trecut, asistența medicală cu 13,53%, iar transportul urban cu 12,41%.

Printre bunurile nealimentare, energia rămâne campioană la scumpiri. Tariful la energie electrică a urcat cu 72,30%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice.

Alte creșteri notabile: energia termică (+17,70%), cărți, ziare și reviste (+10,11%), detergenți (+8,9%), tutun și țigări (+6,68%) și medicamente (+5,45%).

În același timp, unele servicii au devenit mai ieftine: transportul aerian s-a redus cu 11,99%, iar serviciile telefonice cu 0,03%.

Comparativ cu luna anterioară, prețurile de consum au crescut cu 0,5% în octombrie. Alimentele au urcat cu 0,48%, mărfurile nealimentare cu 0,41%, iar serviciile cu 0,74%.

În același timp, s-au înregistrat scăderi minore la făină (-0,86%), fasole (-0,90%) și fructe proaspete (-0,02%). Serviciile aeriene au scăzut cu 20,83%, în timp ce chiriile s-au majorat cu 1,26%.

La energie, tendințele au fost mixte: electricitatea s-a ieftinit ușor (-0,27%), dar gazele s-au scumpit cu 4,28%. Combustibilii s-au redus cu 0,7%.

INS reamintește că, începând cu luna august 2025, la calculul inflaţiei s-a ținut cont de încetarea schemei de sprijin pentru plafonarea preţurilor la energia electrică, instituită prin O.U.G. nr. 6/2025, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit metodologiei utilizate la nivelul Uniunii Europene, „rata anuală a inflaţiei din octombrie 2025, comparativ cu aceeaşi lună din 2024, calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC), a fost de 8,4%.”

Pe ansamblul ultimelor 12 luni, intervalul noiembrie 2024 – octombrie 2025 indică o creștere medie de 6,2% a prețurilor de consum la nivel național.