Energiile regenerabile se extind mai rapid decât combustibilii fosili la nivel mondial, în ciuda modificărilor politice din Statele Unite, relevă raportul anual al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE) privind perspectivele energetice mondiale (WEO 2025).

Conform scenariului mediu al AIE, cererea de petrol ar urma să se stabilizeze în jurul anului 2030, în timp ce energia solară fotovoltaică impulsionează expansiunea accelerată a sectorului regenerabil.

Raportul, publicat cu ocazia COP30 de la Belem, propune trei scenarii privind viitorul energiei: unul bazat pe politicile actuale, un scenariu ce presupune măsuri pentru atingerea neutralității carbonice până în 2050 și o variantă medie, care reflectă măsurile deja anunțate de state.

În acest scenariu intermediar, schimbările politice din SUA vor reduce cu 35% capacitățile regenerabile planificate pentru 2035 față de raportul anterior, însă la nivel global creșterea energiilor verzi rămâne rapidă.

China se menține liderul mondial în producția și implementarea de surse regenerabile, acoperind între 45 și 60% din instalările globale din următorul deceniu.

În schimb, scenariile privind combustibilii fosili diferă semnificativ: cererea de cărbune atinge un vârf în scenariul mediu, petrolul se stabilizează, iar gazul continuă să crească în anii 2030, influențat de politica americană și prețurile mai scăzute.

În scenariul bazat pe politicile actuale, cererea de cărbune scade înainte de sfârșitul deceniului, dar petrolul și gazele continuă să crească până în 2050. Acest scenariu, reluat de AIE după ce fusese abandonat în 2020, reflectă presiuni politice și interese economice, potrivit experților citați la COP30.

Agenția, fondată în 1974 pentru a ajuta țările bogate să facă față șocurilor petroliere, a devenit un ghid esențial pentru tranziția energetică, inclusiv prin scenarii care indică declinul treptat al combustibililor fosili și căi pentru atingerea neutralității carbonice până în 2050.

Directorul AIE, Fatih Birol, subliniază că cele trei scenarii nu constituie previziuni certe, ci un cadru de analiză și luare a deciziilor, evidențiind necesitatea echilibrării securității energetice cu accesibilitatea, competitivitatea și protecția mediului.

Raportul atrage atenția și asupra provocărilor sociale și climatice: aproximativ 730 de milioane de oameni trăiesc fără acces la electricitate, iar toate scenariile proiectează o încălzire globală de peste 1,5°C, cu efecte majore.

Numai implementarea completă a măsurilor pentru neutralitatea carbonică ar permite revenirea sub acest prag.

De asemenea, infrastructura energetică trebuie pregătită pentru riscurile generate de temperaturile extreme, AIE raportând peste 200 de milioane de gospodării afectate în 2023 de disfuncționalități, majoritatea pe liniile și rețelele electrice.

Tranziția energetică globală continuă să fie determinată de energiile regenerabile, dar succesul acesteia depinde de coordonarea politicilor, investiții constante și eforturi concertate între state, pentru a răspunde simultan provocărilor climatice, sociale și economice.