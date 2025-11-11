Ministerul Energiei lucrează, în colaborare cu alte instituții relevante, la un set de măsuri legislative care să permită României să respecte în totalitate sancțiunile internaționale impuse companiei Lukoil de către Statele Unite. Potrivit ministrului Bogdan Ivan, aceste demersuri urmăresc menținerea echilibrului între conformarea deplină cu regimul de sancțiuni și asigurarea funcționării neîntrerupte a rafinăriei Petrotel Ploiești.

„Colegii mei din Ministerul Energiei lucrează în continuare, împreună cu toate autoritățile relevante, la crearea legislației care să asigure, pe de o parte, conformarea deplină cu regimul de sancțiuni stabilit de Statele Unite, iar pe de altă parte, continuitatea activităților de rafinare ale Petrotel Ploieşti, precum și de comercializare a produselor petroliere, fără a periclita aprovizionarea pieței naționale de combustibili”, a transmis Bogdan Ivan într-o postare publicată pe rețelele de socializare.

Ministrul a explicat că prioritatea principală este menținerea stabilității sistemului energetic național, în paralel cu aplicarea fermă a măsurilor internaționale. Autoritățile analizează în prezent opțiunile juridice care pot asigura continuitatea producției de combustibili fără ca România să devieze de la regimul sancțiunilor.

Bogdan Ivan a transmis un mesaj clar în ceea ce privește termenul-limită stabilit de autoritățile americane, respectiv 21 noiembrie. România nu intenționează să ceară prelungirea acestui termen, ci, dimpotrivă, susține o aplicare unitară a sancțiunilor la nivel european.

„O spun răspicat: nu voi solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie fixat de autoritățile americane. Mai mult, voi susține replicarea şi aplicarea unitară a sancțiunilor inițiate de SUA la nivelul întregii Uniuni Europene”, a precizat ministrul energiei.

Această decizie confirmă poziția României de a rămâne aliniată partenerilor săi strategici și de a demonstra consecvență în aplicarea măsurilor internaționale. În același timp, autoritățile de la București urmăresc protejarea intereselor interne și prevenirea oricărei perturbări în aprovizionarea cu combustibili.

În declarația sa, ministrul Bogdan Ivan a subliniat că România trebuie să preia controlul asupra companiei pentru a garanta implementarea integrală a sancțiunilor și pentru a proteja atât angajații, cât și stabilitatea energetică a țării.

„România trebuie să preia controlul asupra companiei pentru a garanta implementarea completă a măsurilor internaționale, pentru a proteja locurile de muncă ale celor 5.000 de angajați și pentru a asigura stabilitatea și securitatea sistemului energetic național”, a spus ministrul energiei.

Prin această măsură, autoritățile române urmăresc să elimine orice incertitudine privind viitorul activităților de la rafinăria Petrotel Ploiești, un obiectiv considerat esențial pentru piața internă a combustibililor. Preluarea controlului ar permite Guvernului să asigure continuitatea producției și să evite efecte negative asupra economiei locale.

De asemenea, poziția oficială transmisă de ministrul energiei reflectă o abordare pragmatică a României în contextul internațional actual, în care stabilitatea energetică și respectarea angajamentelor externe devin elemente-cheie ale politicii economice și de securitate.