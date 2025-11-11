Ilie Bolojan a explicat că noul pachet legislativ are ca scop reducerea birocrației și a timpilor de așteptare pentru obținerea avizelor și autorizațiilor privind securitatea la incendiu. Procesul va fi digitalizat, iar documentațiile vor fi analizate în format electronic pentru a scurta durata de procesare.

Premierul a precizat că regulile vor fi clarificate, astfel încât să nu mai existe interpretări diferite între inspectoratele județene pentru situații de urgență.

„Se simplifică procedurile de obţinere a avizelor ISU. După dezbaterile din ultima lună, am finalizat proiectul de simplificare şi debirocratizare a procedurilor de obţinere a avizelor ISU. Împreună cu secretarul de stat Raed Arafat m-am întâlnit azi cu reprezentaţii companiilor şi camerelor de comerţ pentru discuţii privind aceste prevederi, răspuns la dificultăţile pe care mi le-au semnalat în întâlnirile precedente”, a scris premierul pe Facebook.

Premierul a precizat că regulile vor fi clarificate, astfel încât să nu mai existe interpretări diferite între inspectoratele județene pentru situații de urgență.

„Termenele de avizare vor fi scurtate, procesul va fi debirocratizat şi digitalizat, iar regulile clare nu vor mai lăsa loc de interpretări şi soluţii neunitare. Toate acestea fără a reduce standardele de siguranţă împotriva incendiilor”, a adăugat şeful Executivului.

Premierul a arătat că simplificarea avizelor ISU reprezintă doar prima etapă dintr-un proces mai amplu de reducere a birocrației administrative. Următorul pas vizează procedurile de obținere a avizelor de mediu, unde Guvernul a constituit deja un grup de lucru interministerial.

„Energiile României nu trebuie blocate de reguli încâlcite, contradictorii și de birocrație”, a spus Ilie Bolojan, adăugând că soluțiile pentru reducerea termenelor de avizare vor fi prezentate în curând.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a prezentat principiile care stau la baza modificărilor legislative. Potrivit acestuia, noile reglementări vor reduce termenele de emitere a avizelor, vor introduce proceduri digitale de depunere și analiză a documentațiilor și vor consolida responsabilitatea specialiștilor implicați.

Vor fi instituite măsuri pentru responsabilizarea arhitecților, proiectanților și administratorilor clădirilor, iar controlul privind respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor va deveni mai strict. Scopul este ca legislația să fie aplicată unitar în toată țara, fără diferențe de interpretare de la un județ la altul.