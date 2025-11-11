România se confruntă cu unul dintre cele mai severe deficite de șoferi profesioniști din Uniunea Europeană. Potrivit Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), este nevoie de peste 70.000 de șoferi de camion, iar lipsa totală de conducători auto – de la TIR-uri la autobuze și taxiuri – depășește 150.000 de persoane.

„Cererea pentru șoferi din afara UE a crescut de 3-4 ori față de anii trecuți, atât pentru transport intern, cât și pentru cursele din Uniunea Europeană și activitățile logistice”, transmite TAKT Recruitment, companie specializată în recrutarea și integrarea lucrătorilor asiatici.

Cei mai solicitați sunt conducătorii auto cu permise C, CE, D și DE, precum și stivuitoriștii calificați pentru manipularea mărfurilor.

În România, șoferii profesioniști beneficiază de salariul minim de bază, la care se adaugă diurna zilnică, stabilită prin lege și în funcție de politica fiecărei companii.

Pentru deplasările interne, diurna este între 23 și 57,5 lei/zi, potrivit HG 1860/2006. Pentru cursele din UE, valoarea pornește de la 35 de euro/zi, conform HG 518/1995.

Astfel, un șofer de camion care lucrează pe rute internaționale poate obține un venit net între 1.200 și 3.000 de euro pe lună, în funcție de traseu și durata curselor.

India, în special regiunile din nordul țării, are o tradiție solidă în formarea șoferilor profesioniști, ceea ce îi face foarte apreciați de companiile de transport și logistică.

„Sunt disciplinați, rezistenți și foarte bine pregătiți profesional. În plus, provin dintr-o cultură unde transportul rutier este o meserie respectată”, arată reprezentanții TAKT Recruitment.

Șoferii străini care lucrează în România o fac în baza unui cadru legal strict, dependent de angajatorul care le-a obținut viza de muncă.

„Se spune informal că ‘nu pot fugi’. În realitate, nu pot schimba legal angajatorul fără un nou aviz de muncă. Dacă o fac fără respectarea procedurilor, intră în ședere ilegală și riscă deportarea”, explică Cosmin Șerban, reprezentant al companiei.

În primul an de activitate, lucrătorii non-UE pot schimba angajatorul doar cu acordul expres al companiei inițiale, iar firmele care îi angajează fără acte riscă amenzi semnificative.

Potrivit Uniunii Internaționale a Transportului Rutier (IRU), Europa are un deficit de aproape 500.000 de șoferi, iar până în 2028 lipsa de personal ar putea ajunge la 745.000. Dacă tendința actuală continuă, încă 3,4 milioane de conducători auto vor părăsi piața muncii în următorii cinci ani.

TAKT Recruitment România face parte dintr-un grup internațional activ de peste șase ani, care oferă servicii integrate de recrutare etică, formare și integrare a lucrătorilor din Asia și Orientul Mijlociu.

Compania colaborează cu centre de pregătire și autorități locale pentru calificarea șoferilor profesioniști și oferă suport complet angajatorilor români – de la verificări, testare practică, obținerea certificărilor (CPI, CPC – Cod 95), până la consultanță juridică și de imigrare.