Nuclearelectrica face precizări despre reactoarele oprite de la Cernavodă. Există sau nu un risc pentru populație

Nuclearelectrica anunță că ambele reactoare ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă sunt oprite în condiții de siguranță. Unitățile sunt menținute în parametrii necesari, fără riscuri operaționale sau de securitate nucleară. Unitatea 1 a fost deconectată de la Sistemul Energetic Național la 28 iulie, iar oprirea controlată a Unității 2 a început la 13 august. Compania a prezentat situația într-un raport transmis Bursei de Valori București.

Nuclearelectrica precizează că ambele reactoare ale CNE Cernavodă se află în stare sigură oprită și sunt menținute în parametri de siguranță, fără să existe vreun risc operațional sau de securitate nucleară asociat. Compania a transmis aceste informații Bursei de Valori București, în urma relatărilor apărute în mass-media.

Reprezentanții societății explică faptul că centrala dispune, prin proiect, de sisteme complexe și redundante care asigură răcirea reactoarelor. Potrivit raportului, oprirea unităților nu generează riscuri legate de răcirea reactoarelor nucleare.

„SN Nuclearelectrica SA anunță, ca urmare a informațiilor apărute în mass media, că în prezent, conform comunicărilor anterioare, ambele reactoare ale centralei CNE Cernavodă sunt în stare sigură oprite, cu menținerea acestora în parametri de siguranță, fără niciun risc operațional sau de securitate nucleară asociat. CNE Cernavodă are prevăzute prin proiect sisteme complexe, redundante, care asigură răcirea reactoarelor și nu există niciun risc asociat răcirii reactoarelor nucleare în stare oprită. În funcție de evoluția prognozelor pentru perioada următoare, Nuclearelectrica va comunica, transparent și responsabil, având la bază date tehnice certe, cu respectarea prevederilor unei companii listate și a legislației, deciziile operaționale privind reconectarea la Sistemul Energetic Național”, se arată în document.

Deciziile referitoare la reconectarea celor două unități la Sistemul Energetic Național vor fi comunicate în funcție de evoluția prognozelor pentru perioada următoare. Nuclearelectrica arată că informațiile vor avea la bază date tehnice certe și vor fi transmise cu respectarea obligațiilor legale aplicabile unei companii listate.

Manevrele pentru oprirea controlată a Unității 2 a CNE Cernavodă au început la 13 august, după ce nivelul fluviului Dunărea a continuat să scadă semnificativ. Nuclearelectrica a anunțat atunci operațiunea printr-un comunicat transmis Bursei de Valori București.

Compania a precizat că procedura este realizată pe baza monitorizării stricte a marjelor de siguranță, a echipamentelor și a prognozelor Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor pentru zilele următoare.

„Decizia de a opri controlat și Unitatea 2 este determinată de scăderea continuă semnificativă a nivelului fluviului Dunărea. Oprirea controlată a Unității 2 este realizată cu respectarea procedurilor în astfel de situații, în baza monitorizării stricte a marjelor de siguranță, a echipamentelor și a prognozei INHGA pentru următoarele zile. În funcție de evoluția prognozelor privind nivelul Dunării, specialiștii CNE Cernavodă vor decide reconectarea unităților nucleare, cu prioritizarea tuturor marjelor de securitate nucleară”, se precizează în documentul citat.

Specialiștii centralei vor stabili momentul reconectării unităților nucleare în funcție de prognozele privind nivelul Dunării. Nuclearelectrica precizează că toate deciziile operaționale vor fi adoptate cu prioritatea acordată marjelor de securitate nucleară.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național la 28 iulie, tot pe fondul debitului scăzut al Dunării. Prin oprirea ulterioară a Unității 2, ambele reactoare ale centralei au ajuns în stare sigură oprită.

Nuclearelectrica subliniază că menținerea celor două unități în această stare nu afectează parametrii de securitate nucleară. Potrivit companiei, situația nu produce efecte asupra personalului centralei, mediului sau populației.

Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă operează Unitățile 1 și 2, fiecare având o capacitate de 700 MWe. Cele două reactoare folosesc uraniu natural drept combustibil, iar apa grea este utilizată ca moderator și agent de răcire.

Atunci când ambele unități sunt în funcțiune, Societatea Națională Nuclearelectrica asigură aproximativ 20% din producția totală realizată cu unități dispecerizabile în România.