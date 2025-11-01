Industria românească de fashion a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri totală de 16,7 miliarde lei și un profit net cumulat de 1,43 miliarde lei, potrivit unei analize RisCo.ro.

Inditex România – grupul care reunește brandurile Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho, Zara Home și Lefties – rămâne lider de piață. Compania a raportat o cifră de afaceri de 2,94 miliarde lei și un profit net de 415 milioane lei în 2024, cu aproape 40% mai mare față de 2022.

Cu 1.942 de angajați, Inditex România a atins o productivitate impresionantă – peste 1,5 milioane lei vânzări per angajat.

„Inditex România rămâne un reper de stabilitate și profitabilitate pe piața de fashion locală, cu o valoare estimată de 856 milioane euro”, subliniază analiza RisCo.

LPP România, compania care operează brandurile Sinsay, Reserved, Cropp, House și Mohito, a continuat expansiunea, ajungând la 278 de puncte de lucru active, cea mai mare rețea de fashion din țară.

Totuși, în ciuda creșterii veniturilor până la 2 miliarde lei, compania a trecut de la un profit de 32,8 milioane lei în 2023 la o pierdere de 22,8 milioane lei în 2024.

„Diferențele de profitabilitate între cele două grupuri sunt semnificative – Zara generează un profit net de aproape 20 de ori mai mare decât Sinsay, în ciuda unei rețele de magazine aproape la jumătate”, arată analiza RisCo.ro.

La nivel internațional, Inditex, compania-mamă a Zara, a încheiat 2024 cu venituri de 38,6 miliarde euro și un profit net de 5,9 miliarde euro, în creștere cu 9%. Valoarea sa bursieră a ajuns la 156 miliarde euro, cea mai ridicată din istoria grupului.

Prin comparație, grupul polonez LPP S.A., care controlează Sinsay, a raportat venituri totale de 4,7 miliarde euro și un profit net de 410 milioane euro, cu o capitalizare de aproximativ 7,9 miliarde euro.

În concluzie, RisCo notează că Inditex România generează circa 17% din totalul cifrei de afaceri a industriei de fashion din România și aproape 30% din profitul total al sectorului.

LPP România rămâne pe locul secund ca cifră de afaceri, cu 12% cotă de piață, dar încă se confruntă cu provocări de eficiență și rentabilitate.