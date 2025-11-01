Zara, liderul pieței românești de fashion
Industria românească de fashion a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri totală de 16,7 miliarde lei și un profit net cumulat de 1,43 miliarde lei, potrivit unei analize RisCo.ro.
Inditex România – grupul care reunește brandurile Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho, Zara Home și Lefties – rămâne lider de piață. Compania a raportat o cifră de afaceri de 2,94 miliarde lei și un profit net de 415 milioane lei în 2024, cu aproape 40% mai mare față de 2022.
Cu 1.942 de angajați, Inditex România a atins o productivitate impresionantă – peste 1,5 milioane lei vânzări per angajat.
„Inditex România rămâne un reper de stabilitate și profitabilitate pe piața de fashion locală, cu o valoare estimată de 856 milioane euro”, subliniază analiza RisCo.
Sinsay: extindere accelerată, dar profitabilitate sub presiune
LPP România, compania care operează brandurile Sinsay, Reserved, Cropp, House și Mohito, a continuat expansiunea, ajungând la 278 de puncte de lucru active, cea mai mare rețea de fashion din țară.
Totuși, în ciuda creșterii veniturilor până la 2 miliarde lei, compania a trecut de la un profit de 32,8 milioane lei în 2023 la o pierdere de 22,8 milioane lei în 2024.
„Diferențele de profitabilitate între cele două grupuri sunt semnificative – Zara generează un profit net de aproape 20 de ori mai mare decât Sinsay, în ciuda unei rețele de magazine aproape la jumătate”, arată analiza RisCo.ro.
Performanță globală: Inditex rămâne un gigant
La nivel internațional, Inditex, compania-mamă a Zara, a încheiat 2024 cu venituri de 38,6 miliarde euro și un profit net de 5,9 miliarde euro, în creștere cu 9%. Valoarea sa bursieră a ajuns la 156 miliarde euro, cea mai ridicată din istoria grupului.
Prin comparație, grupul polonez LPP S.A., care controlează Sinsay, a raportat venituri totale de 4,7 miliarde euro și un profit net de 410 milioane euro, cu o capitalizare de aproximativ 7,9 miliarde euro.
Zara deține aproape 30% din profitul industriei românești
În concluzie, RisCo notează că Inditex România generează circa 17% din totalul cifrei de afaceri a industriei de fashion din România și aproape 30% din profitul total al sectorului.
LPP România rămâne pe locul secund ca cifră de afaceri, cu 12% cotă de piață, dar încă se confruntă cu provocări de eficiență și rentabilitate.
