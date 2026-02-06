Analiza realizată pe baza informațiilor disponibile pe platforma de analiză financiară RisCo.ro arată că Compania Națională de Căi Ferate CFR SA este, în prezent, cel mai mare angajator din România. Compania are 24.493 de salariați, însă performanța financiară rămâne modestă: o cifră de afaceri de 1,2 miliarde lei și o pierdere netă de 432 milioane lei. Vânzările per angajat se situează la 49.000 lei, iar pierderea per angajat ajunge la 18.000 lei.

Pe poziția a doua se află Compania Națională Poșta Română SA, cu 20.154 de angajați. Poșta Română a raportat o cifră de afaceri de 1,7 miliarde lei, în creștere cu 9,6%, și un profit net de 71 milioane lei, cu vânzări per angajat de 85.000 lei.

În sectorul privat, Kaufland România SCS este cel mai mare angajator din top, cu 14.592 de salariați, dar și unul dintre cei mai performanți jucători din economie. Compania a raportat o cifră de afaceri de 20 miliarde lei și un profit net de 1,2 miliarde lei. Vânzările per angajat se ridică la 1,3 milioane lei, iar profitul per angajat la 79.000 lei.

Clasamentul este completat de Lidl România Discount SRL, cu 12.735 de angajați, cea mai mare cifră de afaceri din top – 24 miliarde lei – și un profit net de 1,2 miliarde lei. Lidl înregistrează și cele mai mari valori de eficiență: 1,9 milioane lei vânzări per angajat și 96.000 lei profit per angajat.

Romsilva RA ocupă locul patru în clasament, cu 13.625 de angajați și o cifră de afaceri de 3 miliarde lei. Cu toate acestea, profitul net s-a prăbușit la 9,8 milioane lei, în scădere cu peste 95% față de anul anterior. Profitul per angajat este de doar 700 lei, potrivit datelor analizate.

În total, companiile de stat din acest top cumulează 58.272 de angajați, dar generează doar 5,9 miliarde lei cifră de afaceri, cu profituri reduse sau pierderi semnificative, influențate în principal de rezultatele CFR. Vânzările per angajat se situează sub 220.000 lei.

De cealaltă parte, companiile private din clasament au 27.327 de angajați, însă realizează 44 miliarde lei cifră de afaceri și un profit net cumulat de 2,4 miliarde lei, cu vânzări per angajat care depășesc 1,3 milioane lei.

RisCo, companie înființată în 2014, oferă servicii de verificare și monitorizare a firmelor din România, punând la dispoziție date financiare, juridice și informații despre disciplina plăților, utile atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru analiza performanței economice.