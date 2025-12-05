Potrivit RisCo, STB SA a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 1,7 miliarde lei, marcând o creștere de 10% față de 2023. Profitul net al companiei a ajuns la 612.208 lei, în urcare cu 9% comparativ cu anul precedent. Numărul angajaților s-a menținut la 9.826.

Acționariatul STB SA este dominat de Municipiul București, prin Consiliul General, cu o participație de 99,89%, în timp ce Județul Ilfov, prin Consiliul Județean, deține 0,11% din companie.

Evoluție cifră de afaceri STB SA

Evoluție profit STB SA

Metrorex SA a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de 1,1 miliarde lei, în creștere cu 6% față de 2023. Cu toate acestea, compania a raportat o pierdere de 181 milioane lei, ușor mai mică decât cea din anul precedent, când pierderea se ridica la 186 milioane lei.

În 2024, Metrorex a avut 4.882 de angajați, iar acționariatul rămâne integral public: Statul Român deține 100% din companie.

Evoluție profit Metrorex SA

Diferențele dintre cei doi operatori de transport public din Capitală s-au accentuat în 2024. Deși atât STB, cât și Metrorex au înregistrat creșteri ale veniturilor, doar STB a reușit să rămână pe profit, în timp ce Metrorex a închis anul cu o pierdere semnificativă.

