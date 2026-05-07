Potrivit analizei realizate de RisCo, luna aprilie 2026 a adus o reducere a numărului de dosare de insolvență comparativ cu aprilie 2025.

„Conform datelor disponibile pe platforma de analiză financiară RisCo, se pare că luna Aprilie 2026 este marcată de 517 de dosare de insolvență la nivel național.”

Datele arată o scădere de aproximativ 18% față de aceeași lună a anului trecut, ceea ce indică o temperare a dificultăților financiare în anumite zone ale economiei.

Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că evoluția nu este uniformă la nivel regional, iar unele județe continuă să înregistreze creșteri ale numărului de firme aflate în dificultate.

București rămâne județul cu cele mai multe firme intrate în insolvență, pe fondul dimensiunii și concentrării activității economice din Capitală.

În aprilie 2026 au fost deschise 111 dosare de insolvență în București, comparativ cu 137 în aprilie 2025.

Și județul Ilfov a înregistrat o reducere importantă a numărului de insolvențe. Dacă în aprilie 2025 existau 49 de dosare, în aprilie 2026 numărul acestora a ajuns la 35, ceea ce înseamnă o scădere de aproape 29%.

Mai multe județe importante din țară au raportat diminuări consistente ale numărului de dosare de insolvență.

Evoluția insolvențelor în principalele județe

Județ Evoluție aprilie 2026 vs aprilie 2025 Cluj -51% Iași -61% Prahova -43% Dâmbovița -38% Buzău -33% Constanța -19%

În cazul județului Cluj, numărul dosarelor a coborât la 27 în aprilie 2026.

Deși tendința generală este de scădere, anumite regiuni continuă să fie afectate de creșterea numărului de firme aflate în dificultate.

În Timiș s-a înregistrat o creștere de aproximativ 10%, de la 29 de dosare în aprilie 2025 la 32 în aprilie 2026.

În Brașov au fost înregistrate 21 de dosare, comparativ cu 16 în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce reprezintă o creștere de 31%.

Creșteri importante au fost raportate și în:

Neamț;

Dolj.

În județul Dolj, numărul dosarelor aproape s-a dublat, crescând de la 10 la 18, ceea ce înseamnă un avans de aproximativ 80%.

Analiza RisCo arată că anumite sectoare economice continuă să fie vulnerabile în fața presiunilor financiare.

Printre domeniile unde insolvențele au crescut se află:

restaurantele;

comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate;

construcțiile.

În cazul restaurantelor, numărul dosarelor noi a crescut de la 11 la 17 în aprilie 2026.

Operatorii economici din comerțul cu amănuntul au înregistrat o creștere de aproximativ 21%, iar lucrările de construcții rezidențiale și nerezidențiale au raportat un avans de circa 8%.

Există și sectoare economice în care numărul dosarelor de insolvență s-a redus semnificativ.

Printre acestea se numără:

transporturile rutiere de mărfuri și serviciile de mutare (-44%);

cultivarea plantelor nepermanente (-35%);

întreținerea și repararea autovehiculelor (-11%).

Specialiștii companiei atrag atenția că firmele trebuie să acorde o atenție mai mare verificării partenerilor comerciali și prevenirii riscurilor financiare.

„Recomandăm analizarea cu atenție a tuturor parteneriatelor existente dar și a celor aflate în discuții avansate. Este important să cunoaștem din timp realitatea financiară și juridică din spatele firmelor. Cu cât activitatea noastră implică mecanisme de prevenție a riscurilor în afaceri, cu atât strategia business-ului beneficiază de stabilitate.”

Compania RisCo activează pe piața locală din 2014 și oferă servicii de verificare, monitorizare și analiză financiară pentru firmele din România.