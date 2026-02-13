Spectacolul „6 INIMI, 3 GREȘELI” marchează a doua producție lansată de Teatrul Maidan, compania independentă fondată de Cătălina Grama (Jojo), Paul Ipate și Andrei Mateiu. Premiera de gală a avut loc într-o Sală Luceafărul arhiplină, evenimentul fiind anunțat SOLD-OUT.

Înaintea reprezentației, invitații – peste 500 de spectatori, personalități publice și reprezentanți ai presei – au participat la un eveniment conceput asemeni unei expoziții de artă urbană. În foaier au fost expuse fotografii ale actorilor din distribuție, realizate de fotograful Alex Gâlmeanu, integrate într-un decor cu accente exotice.

Producția este regizată și produsă de Paul Ipate și Andrei Mateiu, care semnează și interpretarea pe scenă. Distribuția este completată de Doina Teodoru, Mădălina Craiu, Monica Odagiu, Radu Micu și Ionuț Negoi.

După succesul premierei bucureștene, spectacolul intră imediat într-un turneu național. Primele reprezentații sunt programate pe 13 februarie la Focșani, 14 februarie la Vaslui, chiar de Ziua Îndrăgostiților, 15 februarie la Iași, iar pe 21 martie la Constanța.

„Oare iubirea rezistă mereu…sau doar atunci când NU e pusă la încercare?” este întrebarea centrală a spectacolului, care aduce în prim-plan relațiile moderne, tentațiile și alegerile emoționale. Povestea pornește de la o întâlnire aparent relaxată între prieteni, însă situațiile evoluează rapid spre un test de sinceritate, în care ies la suprafață tensiuni, adevăruri incomode și momente neașteptate.

Paul Ipate, co-fondator al Teatrului Maidan, vorbește despre încărcătura emoțională a proiectului:

„Am așteptat cu emoție să scoatem la lumină spectacolul la care repetăm și lucrăm de câteva luni bune și iată că am fost răsplătiți cu o sală plină și entuziastă la premieră și cu un turneu prin țară în care vom porni bucuroși de mâine. Fiecare proiect la care lucrăm pentru Teatrul Maidan, iar 6 INIMI, 3 GREȘELI este al doilea după „Mireasă fără voie”, este un eveniment extrem de important pentru noi, pentru că teatrul independent are mixul lui de greu și înălțător, de risc și de satisfacție, de subiectivism și nebunie care dă sens și esență universului nostru artistic. Mulțumim celor care ne susțin arta fiindu-ne spectatori!”

La rândul său, Andrei Mateiu descrie reacția publicului și dinamica spectacolului:

„S-a râs, dar s-a și plâns, am și văzut câțiva spectatori îmbrățișându-se zâmbind, alții trimițându-și ocheade cu substrat, deci stăm bine cu dragostea😊. E un spectacol care îmbină comicul cu dramaticul foarte bine, cu un ritm alert, dialoguri inteligente și umor care atinge direct subiecte sensibile fără moralizări și artificii. E incitant, e amuzant și, până în ultimul moment, te ține pe jar, în tensiune, ca o iubire adevărată. Vă invităm la teatru!”

Mai multe informații despre proiectele Teatrului Maidan pot fi consultate pe site-ul oficial: https://teatrulmaidan.ro/