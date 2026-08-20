Noua lege a salarizării. Valoarea de referință, redusă. Schimbări la salarii și sporuri

Ultima formă a proiectului noii Legi a salarizării aduce modificări importante pentru angajații plătiți din fonduri publice. Valoarea de referință, de la care pornește calculul salariilor, este stabilită la 4.000 de lei începând cu 1 decembrie 2026, cu posibilitatea unei majorări în 2027, potrivit unor surse politice. Proiectul intervine și asupra coeficienților din Educație, plății cu ora, sporurilor din Sănătate, gărzilor, precum și asupra grilelor din administrație, diplomație și cultură.

Proiectul discutat la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție stabilește o valoare de referință de 4.000 de lei, care ar urma să fie aplicată începând cu 1 decembrie 2026.

Este un nivel inferior celui prevăzut în variantele anterioare ale reformei. Proiectul fostului ministru al Muncii Florin Manole prevedea o valoare de 4.325 de lei, iar în varianta din luna iulie aceasta ajunsese la 4.100 de lei.

Importanța acestei valori vine din faptul că reprezintă baza de la care pornesc salariile din sectorul public. Proiectul lasă însă deschisă posibilitatea ca nivelul de 4.000 de lei să fie majorat în cursul anului 2027.

Educația este unul dintre domeniile pentru care ultima variantă conține mai multe modificări. Proiectul majorează coeficienții de salarizare pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar.

Pentru consilierii școlari este prevăzut un spor de până la 5%.

Sunt modificate și prevederile referitoare la dirigenție și la personalul din învățământul primar și preșcolar.

„Învăţătorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru învăţământul primar, profesorii pentru învăţământul preşcolar beneficiază de un spor de 10% din valoarea de referinţă. Personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte primeşte un spor la salariul de bază, după cum urmează: a) pentru clase de până la 20 elevi, de 10% din valoarea de referinţă; b) pentru clase între 21 şi 30 de elevi, de 15% din valoarea de referinţă; c) pentru clase cu mai mult de 30 de elevi, de 20% din valoarea de referinţă.”

Astfel, pentru diriginți, procentul ar urma să fie diferențiat în funcție de numărul elevilor din clasă.

Proiectul conține prevederi și pentru învățământul superior. Personalul didactic ar putea primi un spor pentru activitatea desfășurată ca tutore de an.

„Personalul didactic din învăţământul superior poate beneficia de un spor de până la 10% din valoarea de referinţă pentru activitatea de îndrumare a studenţilor, desfăşurată în calitate de tutore de an. Cuantumul şi criteriile de acordare se stabilesc în Consiliile de Administraţie în funcţie de specificul activităţii desfăşurate, numărul de studenţi îndrumaţi în calitate de tutore şi cu încadrarea în bugetul aprobat.”

Prin urmare, procentul nu ar urma să fie acordat automat la nivelul maxim, cuantumul și criteriile urmând să fie stabilite la nivelul instituțiilor.

O altă modificare importantă vizează baza de calcul pentru plata cu ora. Aceasta îi privește pe profesorii din învățământul preuniversitar, dar și personalul de conducere, îndrumare și control și cadrele didactice metodiste.

„Personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control, inclusiv cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar, poate fi salarizat şi prin plata cu ora, potrivit prevederilor Legii nr. 198/2023. Calculul pentru plata cu ora se face prin raportarea salariului de bază aferent funcţiei deţinute, având în vedere gradaţia de vechime, treapta de vechime în învăţământ şi gradul didactic corespunzător, la 120 de ore. Modalitatea de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, emis în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.”

Noua variantă încearcă să clarifice și perioadele care pot fi luate în considerare drept vechime în învățământ. Sunt introduse două concepte: vechimea efectivă și vechimea recunoscută.

Vechimea efectivă este perioada în care angajatul a desfășurat efectiv activitate de predare în cadrul unei unități sau instituții de învățământ. Sunt incluse, potrivit proiectului, și perioadele în care personalul didactic de conducere, îndrumare și control sau personalul didactic auxiliar își desfășoară activitatea în sistem.

Vechimea recunoscută privește persoanele venite în învățământ din alte domenii și care pot demonstra că au lucrat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii, dacă ocupă ulterior un post didactic în aceeași specialitate. Această perioadă va fi luată în calcul numai pentru stabilirea drepturilor salariale.

În proiect apare și un articol distinct privind participarea personalului la proiecte de cercetare din domeniul educației.

Schimbări importante sunt propuse și pentru angajații din Sănătate și asistență socială. Una dintre acestea privește sporul de 15% acordat pentru munca în ture.

Acordarea acestuia ar urma să fie condiționată de efectuarea a minimum trei ture în fiecare dintre schimburile sistemului de lucru 3×8 ore sau 2×12 ore.

Proiectul stabilește totodată coeficienții pentru funcțiile din Sănătate, diferențiați în funcție de categoria unității și de specializare. Sunt corectate și gradele profesionale aplicabile asistenților sociali din sistemul sanitar.

Proiectul propune majorarea tarifului pentru personalul care asigură continuitatea activității în unitățile sanitare, de asistență socială și medico-socială în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale și în alte zile nelucrătoare.

Tariful orar aferent salariului de bază ar urma să crească de la 30% la 40%, pentru activitatea desfășurată în aceste zile în cadrul programului normal de lucru.

O majorare separată este prevăzută pentru gărzile de urgență efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară în afara normei legale de muncă și a programului funcției de bază. În zilele nelucrătoare, tariful orar suplimentar ar urma să crească de la 20% la 30% față de tariful aferent salariului de bază.

Proiectul intervine asupra modului în care sunt acordate sporurile pentru condiții de muncă.

Acestea ar urma să fie structurate pe patru niveluri, în funcție de condițiile în care se desfășoară activitatea. Pentru fiecare nivel va exista o limită inferioară, în timp ce limitele superioare ar urma să fie majorate.

Din grila aferentă asistenței sociale este eliminată, în același timp, funcția de conducere de „coordonator personal de specialitate”.

Și anexa referitoare la administrație este modificată. Proiectul introduce trei grade suplimentare pentru mai multe funcții.

Sunt vizate funcțiile de auditor, consilier, consilier juridic, consilier achiziții publice, expert și inspector.

Modificările presupun o diversificare a gradelor în care pot fi încadrate aceste categorii de personal în viitoarea grilă de salarizare.

În domeniul diplomației sunt majorate coeficienții pentru funcțiile specifice din centrala Ministerului Afacerilor Externe. Totodată, este reintrodusă funcția de cancelarist relații și sunt operate modificări ale reglementărilor specifice, conform propunerilor MAE.

Schimbări sunt prevăzute și pentru sectorul cultural. În grile sunt introduse funcțiile de șef partidă, asistent regie/scenografie și administrator financiar (patrimoniu).

Pentru funcțiile de conducere din muzeele de importanță națională și Institutul Național al Patrimoniului sunt majorați coeficienții aferenți gradului II, prin raportare la nivelurile prevăzute pentru instituțiile de spectacole.

Documentul se află în continuare în stadiul de proiect, astfel că prevederile prezentate reprezintă forma aflată acum în discuție și pot suferi modificări înainte de adoptarea Legii salarizării.