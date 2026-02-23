Expertul Radu Georgescu a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care spune că România se confruntă cu o datorie record, dobânzi mari și un deficit de cont curent fără precedent.

”Probabil ai văzut la TV că, în noiembrie 2025, datoria României a depășit 60% din PIB. La nivel global, acest indicator marchează o zonă periculoasă pentru economie, iar știrile se concentrează adesea doar pe el. Însă adevăratele riscuri pentru România sunt altele și mult mai mari, despre care nimeni nu vorbește”, arată acesta.

Acesta arată că, în noiembrie 2025, datoria publică a României a depășit pragul de 60% din PIB, ajungând la peste 1,1 trilioane de lei. Mai mult, aproximativ 60% din această datorie este denominată în euro și dolari, monede pe care România nu le poate emite singură.

Aceasta diferență o face vulnerabilă în fața fluctuațiilor valutare. Spre deosebire de Grecia, care a beneficiat de sprijinul zonei euro în 2010, România nu poate conta pe un ajutor extern similar.

”La 30 noiembrie 2025, datoria României ajunsese la 1,1 trilioane de lei – nu este o greșeală de scriere! Din această sumă, aproximativ 60% este în euro și dolari, monede pe care guvernul nu le poate tipări, nici măcar prin BNR. Unii compară situația României cu cea a Greciei din 2010, dar aceste comparații exagerează. Situația din România este chiar mai dificilă: Grecia putea folosi sprijinul zonei euro pentru a evita falimentul, în timp ce România nu are euro și nu va beneficia de un astfel de ajutor. Dacă ai fost în Grecia, probabil ai observat că la magazin plătești direct în euro. România nu se află în aceeași situație, iar lipsa unei monede puternice de rezervă accentuează riscurile financiare”, continuă expertul.

Un alt semnal de alarmă este costul serviciului datoriei. România plătește aproximativ 6,5% dobândă pentru titlurile de stat pe 10 ani, dublu față de Italia sau alte țări europene cu datorii mai mari. Aceasta crește presiunea asupra bugetului și reduce spațiul de manevră al Guvernului.

În 2025, România a înregistrat un deficit de cont curent record, de peste 30 de miliarde de euro. Practic, mai mulți bani au ieșit din țară decât au intrat, ceea ce pune presiune pe cursul leului.

Pentru a menține stabilitatea monedei, Guvernul s-a împrumutat masiv în valută, ceea ce a crescut și mai mult datoria externă.

Majoritatea prețurilor reale din România – locuințe, mașini, energie, servicii medicale – sunt exprimate în euro. O creștere bruscă a cursului euro ar putea declanșa:

Inflație accelerată

Creșterea rapidă a datoriei în valută

Scăderea puterii economice exprimată în euro

Acest efect de domino face economia României vulnerabilă, chiar dacă indicatorul datoriei pare gestionabil la prima vedere.

”Probabil nu ai văzut această informație: în 2025, România a înregistrat cel mai mare deficit de cont curent din istorie, depășind 30 de miliarde de euro, cel mai mare din Europa. Practic, mai mulți bani au ieșit din țară decât au intrat. În mod normal, cursul euro ar trebui să crească constant. Pentru a menține cursul stabil, guvernul s-a împrumutat masiv de la bănci străine, ceea ce a crescut și mai mult datoria în valută. Poate ai observat: moneda oficială este leul, dar aproape toate prețurile mari – locuințe, mașini, internet, energie, dentist, „șpagă” – sunt exprimate în euro. Creșterea cursului euro ar avea un efect de domino: inflație ridicată, creșterea rapidă a datoriei și scăderea valorii economiei exprimate în euro”, a mai precizat acesta.

România se află într-un punct sensibil, unde cifrele vizibile ascund vulnerabilități majore. Guvernul și investitorii trebuie să urmărească structura datoriei, nivelul dobânzilor și deficitul de cont curent, pentru a preveni o potențială criză economică.