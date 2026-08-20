Jocul Dota 2 pune la bătaie 3,1 milioane de dolari. Opt echipe au rămas în cursă

The International 2026, Campionatul Mondial de Dota 2, a ajuns joi, 20 august, în faza decisivă la Shanghai. Opt dintre cele 16 echipe înscrise mai luptă pentru Aegis of Champions. Fondul de premiere a depășit 3,1 milioane de dolari și poate continua să crească până la încheierea competiției, programată pe 23 august.

Campionatul Mondial de Dota 2 se desfășoară în perioada 13-23 august, iar Main Event-ul reunește, între 20 și 23 august, cele mai bune opt formații în SPD Bank Oriental Sports Center. Orașul Shanghai revine astfel în centrul competițiilor internaționale de Dota 2, după ce a găzduit și ediția din 2019, câștigată de OG în finala disputată împotriva Team Liquid.

Fondul de premiere a pornit de la suma tradițională de 1,6 milioane de dolari alocată turneului. Valoarea a crescut ulterior datorită veniturilor obținute din conținutul digital creat special pentru susținerea The International.

În ziua debutului Main Event-ului, fondul total depășise 3,19 milioane de dolari. Suma nu este definitivă și poate crește în continuare pe parcursul ultimelor zile ale Campionatului Mondial de Dota 2.

La începutul competiției au participat 16 formații. Șapte dintre acestea au primit invitații directe, iar celelalte nouă și-au câștigat locul prin calificările regionale.

Prima etapă a turneului s-a disputat între 13 și 16 august, într-un sistem de tip Swiss. Cele mai bune trei echipe au obținut calificarea directă în Main Event.

Formațiile clasate pe pozițiile 4-13 au fost trimise într-o rundă eliminatorie. Numai cinci dintre cele zece echipe implicate în această etapă au reușit să avanseze în faza decisivă.

Cele opt formații rămase în competiție sunt TEAM VISION, Team Liquid, Nigma Galaxy, Team Falcons, Team Spirit, Iron Wing, BoomBoys și Team Yandex.

Unele nume folosite la ediția din acest an pot fi mai puțin cunoscute chiar și pentru publicul care urmărește constant scena profesionistă de Dota 2. TEAM VISION este denumirea sub care concurează PARIVISION, BoomBoys reprezintă BetBoom Team, iar Iron Wing este numele folosit de 1win Team.

Prima rundă a Main Event-ului programează următoarele confruntări:

Iron Wing – Team Spirit

TEAM VISION – BoomBoys

Team Liquid – Team Yandex

Nigma Galaxy – Team Falcons

Main Event-ul folosește sistemul double elimination, astfel că o formație nu părăsește Campionatul Mondial de Dota 2 după primul meci pierdut. Echipele învinse în upper bracket coboară în lower bracket, unde își pot continua parcursul.

Eliminarea definitivă intervine după cel de-al doilea eșec. Formatul permite inclusiv unei echipe care pierde în partea superioară a tabloului să ajungă ulterior în marea finală.

Toate confruntările sunt organizate după sistemul „cel mai bun din trei jocuri”. Excepția este finala din 23 august, care se va disputa în format best-of-five. Prima echipă care obține trei victorii va deveni campioană mondială.

Team Falcons ajunge la Shanghai din postura de campioană mondială en-titre. Formația a câștigat The International 2025 după o finală dramatică împotriva Xtreme Gaming, încheiată cu scorul de 3-2.

Triumful obținut în 2025 a fost confirmat de Valve, iar jucătorii Team Falcons au ridicat Aegis of Champions la Hamburg. Echipa încearcă acum să-și apere trofeul și să obțină al doilea titlu consecutiv.

O nouă victorie ar introduce Team Falcons în grupul restrâns al formațiilor care au câștigat The International de cel puțin două ori.

Team Liquid se numără printre principalele adversare ale campioanei mondiale. Organizația are una dintre cele mai cunoscute echipe din istoria Dota 2 și a cucerit deja de două ori trofeul The International. La Shanghai, Liquid a încheiat prima etapă cu patru victorii și o singură înfrângere, rezultat care i-a adus calificarea directă în Main Event.

Nigma Galaxy a înregistrat, de asemenea, un bilanț de patru victorii și o înfrângere. Formația a obținut unul dintre rezultatele importante ale turneului, după ce a învins Team Spirit cu 2-0 și și-a asigurat accesul direct în faza finală.

TEAM VISION, denumirea folosită de PARIVISION la această competiție, a avut cel mai bun parcurs din prima fază. Echipa a câștigat toate cele patru confruntări disputate în sistemul Swiss și a devenit prima formație calificată în Main Event.

Printre adversarii învinși de TEAM VISION s-a aflat și Team Spirit. Meciul s-a încheiat cu scorul de 2-0.

Team Spirit, dublă câștigătoare a The International și una dintre cele mai puternice formații din Dota 2, a avut un traseu mai dificil. Echipa nu a obținut calificarea directă și a fost nevoită să treacă prin runda eliminatorie.

În meciul decisiv, Team Spirit a învins Team Resilience cu 2-1 și și-a asigurat prezența între ultimele opt echipe ale competiției.

The International are o legătură importantă și cu România. Ediția cu numărul 10 a Campionatului Mondial de Dota 2 s-a desfășurat în țară în 2021.

Turneul organizat în România a rămas cea mai urmărită ediție din istoria competiției. Transmisiunile au înregistrat un vârf de peste 2,7 milioane de spectatori conectați simultan pe platformele de streaming.

La cinci ani de la ediția desfășurată în România, lupta pentru Aegis of Champions are loc la Shanghai. Dintre cele 16 echipe intrate în competiție pe 13 august au mai rămas opt, iar campioana va fi stabilită pe 23 august. Câștigătoarea va pleca din China cu trofeul și cu cea mai mare parte a fondului de premiere, care a trecut de 3,1 milioane de dolari.