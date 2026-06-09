Capcana financiară care îngroapă firmele din România. Decizia ireală a Ministerului Transporturilor: plăți la 365 de zile!
Economia României se află într-o situație critică, mascată de împrumuturi masive și de o strategie fiscală care riscă să bage în faliment sectorul privat. Semnalul de alarmă a fost tras în cadrul unei emisiuni politice și economice difuzate pe canalul HAI România, unde s-au prezentat cifre oficiale care demonstrează prăbușirea puterii financiare a statului și românilor.
Cea mai șocantă dezvăluire vizează direct modul în care Executivul a ales să se finanțeze prin spatele companiilor românești care execută lucrări publice de infrastructură.
Statul român își recunoaște falimentul nescris
Fostul premier Victor Ponta a prezentat un document trimis de Ministerul Transporturilor către marile firme de construcții, o practică nemântâlnită în alte state europene sau partenere. Statul le cere companiilor să asfalteze, să muncească și să livreze materiale, însă plata facturilor se va face cu o întârziere de un an de zile (365 de zile).
„Din acest fel fraudulos, golănesc, statul se finanțează și își bagă propriile firme în faliment. Cine mai vine să deschidă o fabrică sau să lucreze în România când statul te anunță oficial că te plătește peste un an?”, a explicat Ponta.
Explozia datoriei publice: de la 40 la 240 de miliarde de euro
Analiza financiară arată o traiectorie macroeconomică extrem de periculoasă în ultimul deceniu. Cifrele prezentate sunt de-a dreptul alarmante pentru viitorul fiscal al țării:
|Anul
|Volumul Datoriei Publice
|Context Politic
|2015
|40 de miliarde de euro
|Guvernare stabilă, deficit de 1% din PIB
|2026
|240 de miliarde de euro
|Creștere de 200 de miliarde în doar 11 ani
Mirel Curea și Victor Ponta au subliniat că din cele 200 de miliarde de euro împrumutate recent, maximum 50 de miliarde se regăsesc în poduri, șosele sau spitale construite în țară. Restul de 150 de miliarde de euro au părăsit direct România, alimentând dobânzile băncilor străine și circuitele financiare externe, în timp ce populația este strânsă cu ușa prin creșterea TVA-ului și noi taxe pe dividende și profit.
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Virgil Munteanu este Director Executiv al Editurii Evenimentul și Capital din 2012, având o experiență de peste 25 de ani în management media și comunicare strategică. Cu o pregătire multidisciplinară în domeniile tehnic și comunicare în afaceri, a coordonat numeroase campanii de anvergură începând cu anul 1996. Semnează constant articole, analize și editoriale pentru publicații de referință precum Capital, Evenimentul Zilei, Doctorul Zilei, Infoactual, Infofinanciar și Animal Zoo.
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