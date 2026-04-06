Anul 2026 se simte imprevizibil pentru antreprenori, iar Mona Bardos, consultant de business și fondatoarea Hubium.io, ne spune că nu e doar senzație: realitatea îi obligă să se adapteze în timp real. Instabilitatea fiscală, costurile în creștere și schimbările bruște în comportamentul consumatorilor transformă deciziile de business într-un joc de echilibru delicat. În acest context, abilitatea de a reacționa rapid, de a controla cashflow-ul și de a folosi digitalizarea nu mai e un avantaj, ci o necesitate.

Mona Bardos, consultant de business și fondatoarea Hubium.io: – Vedem asta direct, din interior. Comunitatea noastră depășește 67.000 de antreprenori activi și sentimentul dominant pe care îl auzim în fiecare zi e același: lipsă de predictibilitate. 4 din 10 antreprenori spun deja că 2026 este un an imprevizibil și nu din pesimism, ci din experiență acumulată.

Problema reală e că nu e un singur factor: e o suprapunere care se lovește simultan: instabilitate fiscală și reglementări care se schimbă fără timp de adaptare; planificarea pe termen mediu devine un exercițiu de imaginație, iar pe termen lung nu mai îndrăznim să ne facem speranțe. Costurile operaționale cresc constant, comportamentul consumatorilor e mult mai greu de citit decât era acum doi ani și peste toate astea se vede o prudență generalizată față de investiții care este o reacție absolut normală la ce se întâmplă geopolitic și economic în regiune.

Pentru un IMM, acestea nu sunt „contexte externe”. Se traduc direct și imediat în presiune pe cashflow și în decizii de business luate cu mâna tremurândă. Nu pentru că antreprenorii nu știu ce fac, ci pentru că terenul de sub ei se mișcă prea des și prea brusc.

Mona Bardos, consultant de business și fondatoarea Hubium.io: – Adaptarea în 2026 nu mai e un concept de conferință sau de un training de abilități. E ceva ce se vede în deciziile de luni dimineața.

Și în această perioadă devine foarte clar cine are cu adevărat abilități de antreprenor: pentru că atunci când totul merge bine, nu trebuie să faci nimic nou. Acum însă nu mai avem două zile la fel. Agilitatea a devenit o abilitate de supraviețuire nu un avantaj competitiv. Iar dacă vrei performanță, și da, există nenumărate exemple de companii care au crescut tocmai în perioade de recesiune, atunci mai adaugi gestiune riguroasă, vânzare consultativă, negociere, leadership real.

Practic, vedem trei direcții clare la antreprenorii care se adaptează bine. Prima: control strict pe costuri și cashflow. Cheltuielile care nu produc valoare directă dispar. Sursele de venit se diversifică. Nu din teorie ci din necesitate. A doua: deschidere reală spre digitalizare și automatizare, nu ca trend de bifat, ci ca răspuns la o nevoie concretă: să faci business-ul mai stabil și mai puțin dependent de prezența ta constantă în el. A treia: renunțarea la planurile rigide de început de an în favoarea unor decizii luate pe baza a ce se întâmplă în business în timp real.

Asta înseamnă adaptare în 2026: nu să reziști, ci să ajustezi rapid direcția cu ochii deschiși și cu datele la îndemână.

Mona Bardos, consultant de business și fondatoarea Hubium.io: – hubium.io a pornit dintr-o frustrare reală, simțită pe propria piele și nu dintr-o oportunitate de business detectată în Excel. Comunitatea Grupul Micilor Antreprenori din România – una dintre cele mai mari comunități de antreprenori din țară, ne arăta în fiecare zi că oamenii care construiesc afaceri în România se pierd în haos: informații fiscale dispersate, contradictorii și incomplete, experți greu de găsit și de validat, știri relevante îngropate în zgomot, și niciun loc care să le pună toate laolaltă, personalizat pe firma lor.

hubium.io este răspunsul la această problemă. Este practic, un sistem de operare pentru antreprenorul român, construit pentru a simplifica deciziile din business.

Concret, experiența începe de la onboarding: îți introduci CUI-ul, iar platforma îți construiește un profil al afacerii. Pe baza acestuia, primești un audit personalizat de sănătate și conformitate (inclusiv fiscală), acces la termene fiscale filtrate pe tipul firmei tale, cursuri valutare cu context relevant pentru business, dar și conexiuni cu experți verificați — contabili, avocați sau consultanți specializați. În plus, ai acces la știri relevante și la un hub de cunoaștere construit specific pentru antreprenorii din România.

Nu este o aplicație de contabilitate. Nu este un forum. Este punctul de plecare al antreprenorului — locul din care își începe ziua știind ce are de făcut, ce riscuri are și la cine poate apela.

În acest moment, platforma este în faza de beta testing, cu un grup restrâns de antreprenori selectați din comunitate, care o folosesc în contexte reale și contribuie activ cu feedback. Urmează o rundă limitată de 300 de membri fondatori, antreprenori care nu vor fi doar utilizatori, ci parte din construcția ecosistemului și care vor beneficia de condiții speciale față de lansarea publică.