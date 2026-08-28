Misterul plângerii privind Brațul Bala, lămurit de Bruxelles. Cine a sesizat Comisia Europeană

Dosarul lucrărilor propuse pe Brațul Bala a ajuns la Comisia Europeană după ce o organizație de mediu a sesizat instituția de la Bruxelles. Informația a fost confirmată pentru Mediafax de reprezentanții Comisiei.

Intervențiile de pe Dunăre sunt legate de situația apei din zona Centralei Nucleare de la Cernavodă, unde debitul foarte scăzut al fluviului a dus la oprirea reactoarelor. Răspunsul unui purtător de cuvânt al Executivului de la Bruxelles a fost transmis vineri dimineață, ca urmare a întrebărilor adresate de reporterul sursei menționate.

Oficialii Comisiei Europene au confirmat informațiile transmise anterior și de conducerea Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați (AFDJ) cu privire la etapele proiectului destinat creșterii nivelului Dunării în zona Brațului Bala.

Potrivit oficialilor europeni, proiectul a fost contestat de o organizație de mediu. Din Brațul Bala se alimentează cu apă instalațiile de răcire ale Centralei Nucleare de la Cernavodă, ale cărei reactoare au fost închise pe 28 iulie și 13 august, pe fondul nivelului extrem de scăzut al fluviului.

Confirmarea transmisă de Bruxelles susține și poziția exprimată anterior de fostul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, în legătură cu existența unor sesizări privind proiectul. Declarațiile sale au fost contestate de reprezentanții locali ai organizațiilor de mediu, care au negat că ar fi transmis astfel de sesizări.

Comisia Europeană a explicat, de asemenea, că o plângere referitoare la proiect a fost depusă în urmă cu doi ani, în iunie 2024. Sesizarea a fost transmisă de WWF CEE și a vizat proiectul planificat pe Brațul Bala.

Lucrările de dragare aflate în desfășurare în aceste zile, precum și cele de regularizare a Dunării în zona Brațului Bala, au fost propuse de responsabilii din domeniul energiei încă de acum 23 de ani.

Potrivit unui document guvernamental, aceste propuneri au apărut imediat după data de 23 august, când s-a decis, pentru prima și unica dată înainte de 13 iulie, oprirea totală a capacităților nucleare de la Cernavodă. În ceea ce privește sesizarea depusă de organizația de mediu, oficialii Comisiei Europene au transmis pentru Mediafax:

„În iunie 2024, WWF CEE a depus la Comisie o plângere privind proiectul planificat pe brațul Bala de pe Dunăre, ridicând întrebări cu privire la conformitatea proiectului cu cerințele de mediu aplicabile ale UE și la justificarea care stă la baza sa. Comisia rămâne deschisă oricărei soluții tehnice adecvate, cu condiția ca această soluție tehnică să respecte pe deplin legislația UE și națională aplicabilă, să se bazeze pe o analiză solidă a opțiunilor și să rezulte din consultări semnificative cu părțile interesate relevante, respectând principiul parteneriatului”.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Comisiei Europene, aceasta este singura plângere primită în legătură cu proiectul de pe Brațul Bala.

„Comisia a primit doar o plângere de la WWF CEE. Aceștia sunt sprijiniți de Comisia Dunării și de Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea”, a comunicat Comisia.

În ceea ce privește corespondența purtată între REGIO și autoritățile române referitoare la plângere, oficialii europeni nu au oferit detalii. Motivul invocat este faptul că procedura este în continuare în desfășurare.

Comisia Europeană a precizat că, după primirea și evaluarea plângerii depuse în iunie 2024, a facilitat un dialog direct între Autoritatea de Management a Programului Transport și organizația care a formulat sesizarea.

„În urma primirii și evaluării plângerii privind proiectul planificat pe brațul Bala de pe Dunăre în iunie 2024, Comisia a facilitat un dialog direct între Autoritatea de Management a Programului Transport și reclamantul. Fără a aduce atingere vreunui rezultat, procedura de reclamație rămâne deschisă până când se realizează progrese suficiente în abordarea preocupărilor exprimate. Comisia monitorizează progresul dialogului dintre cele două părți”, au transmis oficialii Executivului de la Bruxelles.

Reprezentanții Comisiei Europene au explicat că, întrucât procedura este încă în curs, corespondența purtată în acest context nu poate fi pusă la dispoziție în această etapă.

Instituția europeană a precizat însă că orice solicitare privind accesul la documente specifice trebuie analizată potrivit normelor aplicabile accesului public la documentele Comisiei.