Dosar pe numele lui Călin Georgescu la Comisia de Etică. Ce a decis Politehnica București

Comisia de Etică Universitară a Politehnicii București are în lucru o sesizare care îl vizează pe Călin Georgescu, lector universitar la centrul universitar din Pitești. Reclamația a fost depusă pe 5 decembrie 2024 și privește posibile abateri de la normele de etică și deontologie universitară. Procedura nu a fost însă finalizată, deoarece Georgescu are contractul individual de muncă suspendat, a explicat rectorul Politehnicii București, Mihnea Costoiu, într-un răspuns transmis News.ro.

Sesizarea împotriva lui Călin Georgescu a fost înregistrată la Comisia de Etică Universitară pe 5 decembrie 2024, la aproximativ zece zile după ce acesta obținuse 22,94% din voturi și se clasase pe primul loc în primul tur al alegerilor prezidențiale.

Reclamația a fost formulată de un cadru didactic și vizează aspecte legate de pozițiile publice ale lui Georgescu, precum și de parcursul său profesional.

Existența dosarului a fost confirmată de rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, Mihnea Costoiu.

Cazul apare și în Raportul anual al Comisiei de Etică Universitară, în formă anonimizată, sub forma Dosarului nr. 49/05.12.2024.

În document se precizează că un cadru didactic a cerut Comisiei să analizeze comportamentul, declarațiile și acțiunile unui alt cadru didactic de la centrul universitar din Pitești „prin prisma acţiunilor sale extremiste şi antidemocratice”.

Legea învățământului superior nr. 199/2023 permite oricărei persoane să sesizeze comisia de etică a unei universități cu privire la fapte care ar putea reprezenta abateri de la etica și deontologia universitară.

Sesizările sunt supuse unui control de admisibilitate și trebuie să conțină o motivare argumentată, exemple concrete și sursele pe care se bazează acuzațiile.

Persoana cercetată trebuie, de asemenea, convocată în scris, cu indicarea obiectului cercetării, locului, datei și orei întrevederii. Procedura trebuie să respecte dreptul la apărare al persoanei vizate.

În cazul lui Călin Georgescu există însă o situație particulară: contractul său individual de muncă este suspendat.

„La data sesizării CEU, domnul Călin Georgescu avea contractul individual de muncă suspendat până pe data de 6 februarie 2025. Ulterior, contractul de muncă al domnului Călin Georgescu a fost suspendat până la sfârşitul anului universitar 2025 – 2026”, a transmis rectorul Mihnea Costoiu.

Rectorul Politehnicii explică faptul că suspendarea raportului de muncă reprezintă un obstacol obiectiv pentru continuarea cercetării pe fond.

„Suspendarea contractului individual de muncă reprezintă o împrejurare obiectivă care afectează desfăşurarea procedurii faţă de persoana vizată. De asemenea, având în vedere că verificările CEU pot produce consecinţe juridice în raport cu statutul profesional al persoanei vizate, se impune respectarea garanţiilor procedurale privind dreptul la apărare şi caracterul contradictoriu al cercetării”, a precizat acesta.

În aceste condiții, Comisia de Etică nu poate ajunge deocamdată la o decizie asupra fondului sesizării.

„Prin urmare, pe durata suspendării contractului individual de muncă, CEU nu poate continua cercetarea pe fond şi nu poate adopta o hotărâre finală în dosarul care îl priveşte pe domnul Călin Georgescu, întrucât o asemenea procedură ar presupune desfăşurarea unor acte procedurale care implică persoana cercetată şi raportul său juridic cu universitatea”, a explicat rectorul Politehnicii București.

Dosarul nu este, așadar, închis și nici soluționat pe fond. Procedura ar putea fi reluată după ce încetează suspendarea contractului individual de muncă.

„În concluzie, vă comunicăm că situaţia domnului Călin Georgescu a făcut obiectul unei sesizări adresate CEU, înregistrată la data de 5.12.2024, însă procedura nu este finalizată printr-o hotărâre asupra fondului. După încetarea suspendării contractului individual de muncă, CEU va putea relua şi finaliza procedura, cu respectarea Legii nr. 199/2023, a Codului – cadru de etică şi deontologie universitară, al regulamentelor interne aplicabile şi a Codului Muncii”, a transmis Mihnea Costoiu.

Prin urmare, existența cercetării nu presupune că eventualele abateri reclamate au fost constatate. În acest moment nu există o hotărâre a Comisiei de Etică asupra fondului.

Călin Georgescu și-a început activitatea didactică la Pitești în 2021, când a susținut cursuri în regim de plată cu ora.

În 2022 a devenit lector universitar în cadrul Departamentului de Inginerie a Mediului și Științe Inginerești Aplicate, după un concurs la care a fost singurul candidat. Conform declarației sale de avere, salariul lunar era de 6.000 de lei.

Georgescu și-a suspendat activitatea la cerere începând cu 25 noiembrie 2024, iar contractul său a rămas suspendat și în anul universitar 2025-2026.

„Pe durata suspendării contractului individual de muncă, domnul Călin Georgescu nu a beneficiat de drepturi salariale aferente funcţiei didactice deţinute (aceea de lector universitar). Domnia sa este suspendat la cerere începând cu data 25.11.2024. Activitatea domnului Călin Georgescu a făcut obiectul unei cercetări însă, fiind suspendat, nu se poate finaliza această acţiune”, au transmis reprezentanții Universității Pitești.

În luna martie, Călin Georgescu a fost întrebat, la Realitatea Plus, care sunt sursele sale actuale de finanțare. Acesta nu a oferit atunci detalii concrete și a respins întrebările pe această temă.