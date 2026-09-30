Avertisment important de la RAR pentru șoferi. Banii pe care nu trebuie să îi achitați: Evitați să plătiți prin intermediul diverselor platforme

Registrul Auto Român îi avertizează pe șoferi să evite platformele care solicită bani pentru obținerea mai rapidă a unei programări. Instituția precizează că programările la RAR sunt gratuite, iar timpul mediu de așteptare la nivel național este cuprins între patru și șapte zile, în funcție de activitatea solicitată.

Potrivit informării transmise de Registrul Auto Român, măsurile implementate în 2026 au permis organizarea reprezentanțelor locale astfel încât programările să poată fi obținute, în general, în cel mult șapte zile de la solicitare.

„Durata medie de obținere a unei programări la RAR, la nivel național este între 4 și 7 zile, în funcție de activitatea solicitată”, a transmis RAR.

Instituția precizează că există două excepții, Constanța și Suceava, unde numărul mare de autovehicule depășește capacitatea de preluare. Chiar și în aceste județe, însă, timpul pentru programare nu ar depăși 25 de zile.

„Datorită măsurilor implementate de conducerea Registrului Auto Român în anul 2026, reprezentanțele locale ale RAR din toată țara sunt organizate astfel încât clienții să poată beneficia de programări la o distanță de maximum 7 zile de la data solicitării. Excepție fac județele Constanța și Suceava, unde numărul mare de autovehicule depășește capacitatea de preluare. Însă chiar și aici programările nu depășesc 25 de zile”, arată RAR.

RAR spune că a identificat mai multe site-uri care percep taxe pentru realizarea unei programări și îi îndeamnă pe șoferi să nu plătească pentru astfel de servicii.

„Evitați să plătiți prin intermediul diverselor platforme care promit programări rapide sau care dezinformează vorbind despre timpi de așteptare de peste o lună.”

Potrivit instituției, sumele solicitate de astfel de platforme sunt cuprinse între 50 și 300 de lei.

„Facem aceste precizări în contextul în care am identificat mai multe site-uri unde sunt percepute diverse taxe cuprinse între 50 si 300 de lei pentru o programare la RAR, menționându-se că planificările se pot obține într-un număr așa zis «redus» de zile cuprins între o săptămână și două luni.”

Programările pot fi realizate prin platforma oficială a Registrului Auto Român, în secțiunea dedicată programărilor, sau prin serviciul call-center, la numărul 021/9672. Operatorii răspund în timpul programului de lucru anunțat de instituție.

RAR subliniază că șoferii nu trebuie să achite nicio taxă pentru simpla efectuare a programării: