Moda accesibilă pentru toamna-iarna 2026-2027: ce se poartă și cât costă hainele de sezon

Sezonul toamnă-iarnă 2026–2027 aduce o combinație între croieli cunoscute, proporții mai ample, texturi bogate și detalii inspirate din moda retro. Colecțiile pentru sezonul rece pun accent pe paltoane structurate, tricotaje, croieli de inspirație masculină, fuste midi și piese care pot fi combinate în mai multe feluri.

Tendințele de pe podiumurile pentru toamna lui 2026 indică o revenire a culorilor mai intense și a imprimeurilor, după perioade în care garderoba minimalistă și tonurile neutre au dominat, informează Vogue. Pentru cei care caută variante mai accesibile, tendințele ajung în colecțiile unor branduri precum Zara, H&M și Mango, unde prețurile sunt mai mici decât în zona designerilor, iar piesele urmăresc direcțiile prezentate în colecțiile sezonului.

La Zara, de exemplu, un palton scurt cu lână este listat la 319,90 lei, în timp ce modelele din lână ajung la 599 de lei sau, pentru anumite variante 100% lână, la 699–759 de lei.

H&M păstrează o paletă mai largă de prețuri, de la piese de exterior sub 300 de lei până la paltoane din amestec de lână din selecțiile superioare ale brandului. Pe site-ul H&M România, un mantou cu guler horn este listat la 249,99 lei, un palton cu un rând de nasturi la 479,99 lei, iar un mantou supradimensionat la 369,99 lei.

Mango se poziționează pe o zonă similară, dar cu diferențe importante între modelele de bază și cele realizate din materiale naturale. În oferta actuală apar paltoane de lână la 599,99 lei, în timp ce un palton de lână cu cordon din gama superioară este listat la 1.199,99 lei.

Una dintre direcțiile vizibile pentru toamna lui 2026 este revenirea proporțiilor ample. Colecțiile prezentate pentru sezonul rece folosesc paltoane structurate, jachete voluminoase și pantaloni cu forme mai largi, alături de piese care păstrează talia sau creează un contrast între volume. Vogue include proporțiile exagerate printre principalele direcții ale sezonului și indică siluetele supradimensionate, croielile cocoon și hainele cu volume accentuate drept elemente importante ale garderobei de toamnă.

În oferta Zara din România, paltoanele oversize pornesc de la 299,90 lei, iar modelele cu lână apar în jurul pragului de 400 de lei. Brandul are și variante mai scurte, precum și trenciuri supradimensionate, cu prețuri în zona 299,90–319,90 lei.

Direcția volumelor mari nu înseamnă însă renunțarea la piesele clasice. Pe aceeași piață sunt disponibile paltoane cu croială mai apropiată de corp, modele cu cordon și variante inspirate din croielile masculine. Pentru bărbați, Zara listează în această perioadă paltoane cu lână la aproximativ 359,90–459 lei, dar și modele 100% lână care ajung la 599 lei.

În paralel, trenciul continuă să fie folosit ca piesă de tranziție între începutul toamnei și zilele mai reci. La Zara România, modelele water-repellent sau windproof apar în jurul valorii de 299,90–359,90 lei, iar variantele mai elaborate ajung la aproximativ 459–499 lei.

Tricotajele rămân o categorie importantă pentru sezonul rece, iar oferta accesibilă este extinsă. H&M listează cardigane tricotate fine la 79,99 lei și bluze tricotate la 69,99 lei, în timp ce modelele mai elaborate sau pantalonii tricotați urcă spre 137,99–159,99 lei.

La Zara, oferta pentru toamna-iarna 2026–2027 include pulovere din tricot de la aproximativ 119,90 lei, modele din lână în jurul valorii de 149,90–199,90 lei și variante din 100% lână sau cu amestecuri de cașmir care ajung la 249,90–359,90 lei.

Mango are, la rândul său, pulovere tricotate de la aproximativ 119,99 lei, modele în jur de 159,99–189,99 lei și variante din lână sau cu croieli mai elaborate care depășesc 200 de lei. Un pulover din lână cu guler polo este listat la 299,99 lei.

Pe lângă puloverul clasic, se observă interesul pentru gulere polo, dungi, modele cu torsade, croieli cropped și piese cu detalii decorative. Acestea permit introducerea tendințelor sezonului într-o garderobă de zi cu zi fără ca întreaga ținută să fie construită din piese statement.

Una dintre direcțiile importante pentru toamna lui 2026 este reinterpretarea croielilor de costum. Vogue notează apariția unei estetici de tip „Updated Lady”, în care sacourile și costumele inspirate de tailoring sunt mai moi, mai puțin rigide și sunt combinate cu texturi sau detalii feminine.

Această direcție apare și în colecția H&M Studio pentru toamna-iarna 2026, unde croielile inspirate de garderoba masculină sunt combinate cu dantelă, franjuri, fuste și piese cu aspect vintage. Vogue observă în colecție tocmai combinația dintre tailoring, texturi și suprapuneri, alături de nuanțe neutre și accente de roz pal.

Fusta creion revine și ea într-o formă actualizată. Pentru sezonul de toamnă, modelele sunt mai lungi și apar în materiale precum lână, piele, catifea reiată sau piele întoarsă, fiind asociate cu pulovere voluminoase, jachete ample și încălțăminte mai robustă.

La Zara și Mango, această orientare poate fi urmărită prin combinația dintre fuste midi, tricotaje, sacouri și paltoane. Pentru garderoba accesibilă, strategia de sezon se bazează astfel pe câteva categorii recurente: o haină de exterior, un pulover din lână sau tricot, o fustă ori o pereche de pantaloni cu croială actuală și accesorii care modifică aspectul ținutei.

Paleta cromatică a sezonului nu se limitează la negru, gri și bej. Colecțiile pentru toamna lui 2026 folosesc în continuare marouri și tonuri pământii, dar introduc și burgundy, roșu închis, verde și alte culori mai puternice. Vogue indică verdele și maroul ca parte a direcției cromatice a sezonului, alături de imprimeuri florale în tonuri întunecate.

Burgundy-ul apare în mai multe zone ale modei actuale, iar în garderoba accesibilă poate fi introdus prin pulovere, genți, pantofi sau accesorii. La Mango, de exemplu, oferta de tricotaje include modele în nuanțe de grena, negru și bleumarin, iar colecția de pulovere include și tonuri de maro și roșu.

Verdele este prezent, de asemenea, în oferta Zara, unde sunt disponibile pulovere din tricot, lână sau modele cu dungi în mai multe nuanțe de verde, cu prețuri care pornesc de la aproximativ 99,90 lei pentru anumite modele și ajung la 299,90 lei pentru variante mai elaborate.

Pentru cei care preferă o garderobă discretă, culorile mai puternice pot fi folosite pe o singură piesă, în timp ce restul ținutei rămâne construit din tonuri neutre. Tendința sezonului permite astfel combinarea pieselor clasice cu accente cromatice fără schimbarea completă a garderobei.

Texturile au un rol important în moda sezonului rece 2026–2027. Colecțiile internaționale folosesc contraste între materiale mate și lucioase, tricotaje, dantelă, blană artificială și suprafețe cu aspect bogat. În colecția H&M Studio pentru toamna-iarna 2026, aceste elemente sunt integrate în piese care includ fuste cu franjuri, elemente din dantelă și jachete din blană artificială.

În oferta Zara din România apar, la rândul lor, paltoane și veste cu efect de blană, precum și piese de exterior cu gulere sau detalii din blană sintetică. Unele variante pornesc de la aproximativ 119,90 lei pentru veste, în timp ce paltoanele cu detalii de acest tip ajung în jurul valorii de 319,90 lei.

Dantela poate fi folosită mai ales prin suprapuneri, într-o ținută de seară sau alături de piese mai sobre. Mango are în oferta de tricotaje topuri cu dantelă la aproximativ 159,99 lei, iar colecția include și veste din 100% lână, listate la 349,99 lei.

Pentru un buget redus, diferența dintre o ținută de bază și una adaptată sezonului poate fi făcută prin textură și accesorii. Un cardigan de aproximativ 80 de lei, un pulover de 120–170 de lei sau o fustă cu o croială actuală pot fi integrate cu piese deja existente, în timp ce investiția mai mare rămâne concentrată pe haina de exterior.

Prețurile afișate de brandurile analizate arată că zona accesibilă are o plajă destul de largă. La H&M, tricotajele de bază pot începe de la aproximativ 70–80 de lei, în timp ce paltoanele obișnuite se găsesc în jurul valorilor de 250–480 de lei, iar modelele din gamele Premium sau Studio pot depăși 700–1.000 de lei.

La Zara, puloverele pornesc de la aproximativ 100–120 de lei pentru anumite modele, iar cele din lână se situează frecvent între 150 și 250 de lei. Pentru paltoane, prețurile observate merg de la aproximativ 200 de lei pentru unele modele simple până la 700–759 de lei pentru paltoane din lână din colecțiile superioare.

Mango are pulovere începând de la aproximativ 120 de lei și modele de tricot în jurul valorii de 160–230 de lei, în timp ce paltoanele din lână pornesc, în oferta consultată, de la 599,99 lei și pot depăși 1.000 de lei.

În zona modei accesibile pentru toamna-iarna 2026–2027 se conturează astfel un amestec între piese clasice și elemente inspirate direct din tendințele sezonului: paltoane ample, croieli de costum, tricotaje, fuste midi, culori precum burgundy și verde, imprimeuri, dantelă, franjuri și texturi de tip blană artificială. Brandurile de masă traduc aceste direcții în produse cu prețuri diferite, de la articole de bază sub 100 de lei până la paltoane și piese din lână care trec de pragul de 500 de lei.