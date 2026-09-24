Ministerul Economiei se reorganizează. Dispar 109 posturi vacante și 32 de funcții de conducere

Guvernul a aprobat joi reorganizarea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, care va funcționa cu mai puține posturi și funcții de conducere. Numărul maxim de posturi va scădea de la 709 la 600, iar Executivul estimează economii anuale de aproximativ 2,7 milioane de lei începând din 2027.

Noua structură a Ministerului Economiei presupune desființarea a 109 posturi vacante. Astfel, numărul maxim de posturi din aparatul propriu va fi redus de la 709 la 600.

O reducere mai puternică are loc în cazul funcțiilor de conducere. Numărul acestora va coborî de la 80 la 48, ceea ce înseamnă eliminarea a 32 de poziții.

„Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului se reorganizează, prin reconfigurarea structurii sale organizatorice, cu obiectivul de a grupa mai coerent competenţele şi de a eficientiza modul de funcţionare al instituţiei”, a transmis Guvernul.

Potrivit Executivului, reorganizarea urmărește delimitarea mai clară a responsabilităților și reducerea numărului de posturi și funcții de conducere, fără întreruperea activității instituției.

Guvernul precizează că măsura are la bază articolul 49 din Ordonanța de urgență nr. 7/2026, care prevede reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal.

Ministerul va fi reorganizat în opt direcții generale. Potrivit Executivului, atribuțiile existente vor fi menținute integral, iar noua structură va prelua și responsabilitățile suplimentare introduse prin alte acte normative.

„Funcţionarea pe noua structură asigură o capacitate mai bună de finanţare a programelor pentru economie şi de reprezentare pe dosarele de afaceri europene şi politici comerciale”, arată Guvernul.

Reducerea aparatului Ministerului Economiei ar urma să producă economii de aproximativ 470.000 de lei în 2026. Suma a fost calculată proporțional cu lunile în care noua structură va funcționa în acest an.

Începând din 2027, Guvernul estimează o economie recurentă de aproximativ 2,7 milioane de lei pe an.

Reorganizarea nu presupune însă eliminarea posturilor de execuție ocupate. Acestea vor fi preluate în noua structură, cu respectarea procedurilor prevăzute de legislație.

Situația este diferită pentru funcțiile de conducere, având în vedere reducerea numărului acestora de la 80 la 48.

Persoanele care ocupă funcții menținute în noua organigramă, fără modificări substanțiale ale atribuțiilor, vor continua să le exercite.

„Pentru funcţiile ale căror atribuţii se modifică semnificativ sau care se desfiinţează, se vor aplica procedurile şi garanţiile prevăzute de Codul administrativ”, a precizat Guvernul.

Executivul susține că reorganizarea va fi realizată astfel încât activitatea Ministerului Economiei și a structurilor care își păstrează rolul în noua organigramă să continue fără întreruperi.