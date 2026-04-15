Renault Group a demarat un amplu proces de reorganizare, care vizează reducerea personalului din inginerie la nivel global în următorii doi ani.

Potrivit informațiilor din piață, citate de Profit.ro, compania ar putea elimina până la 2.400 de posturi dintr-un total de aproximativ 12.000 de ingineri, ceea ce înseamnă o reducere de 15%–20%.

Decizia reflectă presiunea tot mai mare exercitată de producătorii auto din China, care domină segmentul mașinilor accesibile prin costuri reduse și viteză mare de dezvoltare.

Noua strategie a grupului, anunțată de CEO-ul Francois Provost, urmărește creșterea competitivității prin reducerea costurilor și accelerarea dezvoltării noilor modele.

Practic, Renault încearcă să recupereze decalajul față de rivalii chinezi, care lansează modele într-un timp mult mai scurt și la costuri mai mici.

Această schimbare presupune:

procese de dezvoltare mai rapide;

utilizarea extinsă a inteligenței artificiale;

digitalizare accelerată;

reducerea echipelor tradiționale de inginerie.

Practic, industria auto intră într-o nouă etapă, în care viteza și eficiența devin mai importante decât dimensiunea echipelor.

Restructurarea ar putea afecta și România, în special Centrul Tehnic de la Titu, unul dintre cele mai importante hub-uri de inginerie ale grupului.

Complexul:

se întinde pe circa 350 de hectare;

include zeci de laboratoare și simulatoare;

dispune de un atelier de prototipuri;

are peste 32 km de piste de testare.

Centrul este esențial pentru Renault Technologie Roumanie (RTR), fiind implicat în dezvoltarea și testarea modelelor Dacia și Renault.

În contextul noii strategii, astfel de centre ar putea fi supuse presiunii de a livra mai rapid, cu resurse mai reduse.

Concedieri și la Mioveni. Sindicatele trag un semnal de alarmă

Pe lângă reducerile din inginerie, apar semnale și din zona de producție.

Aproximativ 1.200 de angajați de la Dacia Mioveni ar putea fi disponibilizați în 2026, după relocarea unor proiecte către Turcia și Slovenia, potrivit Mediafax.

Sindicatul Dacia avertizează că mutarea producției în alte țări „golește” treptat uzina din România, în ciuda faptului că aceasta funcționează la capacitate maximă, cu o producție de aproximativ 1.300 de mașini pe zi.

Reduceri anunțate de Renault (date cheie)

Număr total ingineri: ~12.000

Posturi vizate: până la 2.400

Procent reducere: 15% – 20%

Perioadă implementare: 2 ani

Analiză: ce urmează pentru angajați și industria auto

Decizia Renault nu este un caz izolat, ci face parte dintr-un trend global:

producătorii chinezi cresc agresiv pe piața globală;

electrificarea schimbă radical industria;

digitalizarea reduce nevoia de forță de muncă tradițională.

Pentru România, riscurile sunt clare:

presiune pe locurile de muncă din inginerie;

posibilă reducere a rolului în lanțul global de producție;

relocarea unor activități către piețe mai competitive.

Pe termen mediu, însă, centrele performante – precum cel de la Titu – ar putea rămâne relevante dacă reușesc să se adapteze rapid la noile cerințe tehnologice.

Planul Renault marchează o transformare profundă în industria auto europeană.

Deși măsurile sunt menite să crească eficiența și să mențină competitivitatea grupului, impactul asupra angajaților – inclusiv din România – ar putea fi semnificativ în anii următori.